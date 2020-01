Remates de ganado decrecen por sobreoferta

La informalidad en la comercialización de carne, el supuesto y excesivo control de fiscalización del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) y la sobreoferta de ganado bovino que hay en los municipios de Santa Cruz y los frigoríficos, comienzan a pasar factura al negocio de algunos centros de remates e incluso mataderos.



Tras 35 años de vida la propiedad ganadera La Herradura de 220 hectáreas con su centro de remates El Arreador, ubicada en el km 11 de la carretera a Cotoca, parte del corredor biocéanico Santa Cruz-Brasil, hoy se está conviertiendo en una urbanización. Los motivos sobran: hay una sobreoferta de ganado bovino y un aumento del mercado informal.



Así lo ha decidido la familia ganadera Egüez que dio un giro y ahora diversificó el portafolio de sus inversiones; no obstante, anuncia que continuará con su centro de servicios ganaderos, para prestar asistencia a los productores.

“Hay un mercado informal creciente que afecta a toda la actividad formal. Es mejor dejar parcialmente la actividad y dedicarnos a crear una moderna urbanización con todos los servicios. Aqui la diferencia es que nosotros vamos a vivir en la zona y cuidar que la gente tenga todos los servicios y la seguridad necesaria”, dijo Ana María Égüez, gerente de Finanzas del Grupo FE.

El Marucho y Agalewar

Así como El Arreador, también siente el efecto el centro de comercialización y remates El Marucho, aunque suma otros motivos como la alta demanda de carne de pollo y cerdo en el mercado local y nacional que afecta a la cadena.



Wálter Feeney, gerente comercial, explicó que el negocio de los centros de remate está estancado en comparación a anteriores años. “El mercado está saturado de pollos y carne de cerdo que complican al conjunto del sector ganadero. La Federación de Ganaderos de Santa Cruz debería encarar una campaña agresiva de consumo de carne y generar un cambio en la población”, sugirió.



El precio de la carne de pollo sufrió una caída desde 2015 hasta la fecha que está en un promedio de Bs 10 el kilo. Cabe recordar que en 2014 se tuvo una producción de 180 millones de pollos, en 2015, 190 millones, y la cifra sigue en ascenso.



Por su lado, el gerente general de la Asociación de Ganaderos y Lecheros de Warnes (Agalewar) Iván Calvo, informó de que en el último año ha disminuido el consumo de carne debido a algunas variables como el bajo precio de la carne de pollo. Citó por ejemplo, el caso del matadero de Agalewar que disminuyó el faeneo de reses entre un 50 y 60% en comparación a anteriores años. Si antes carneaban 20 reses ahora bajó a 8 o 10.

“Hay una sobreoferta de carne de res, además de un bajo consumo de carne. La informalidad también ataca”, agregó.



Según datos del sector, en Bolivia existe una sobreproducción de carne bovina, con un excedente de 14.000 toneladas y todos los años, a pesar de los problemas climáticos, el sector ganadero nacional siempre logra un crecimiento. Ante tal situación, los productores han solicitado al Gobierno impulsar las exportaciones de carne, porque el productor necesita una ‘válvula de escape’ de su producción.

En 2016 el sector ganadero de Santa Cruz tuvo un hato de 3.881.233 cabezas de ganado, lo que significó un crecimiento de 2,12% en comparación con la gestión 2015, según Fegasacruz.

Piden acción del SIN

En criterio del gerente general de Fegasacruz, Javier Landívar, hay una sobreoferta de ganado. “Ha habido tres campañas agrícolas donde al agricultor no le fue bien, entonces ha ido cambiando o haciendo un sistema integrado agrícola-pecuario”, argumentó.



Otro factor que cita es que se ha cortado el ciclo evolutivo, es decir, siempre se han faenado novillos arriba de 24 y 30 meses pero ahora, con los sistemas de confinamiento e intensivos hay novillos de 14 meses con más de 400 kilos.



Empero, enfatiza que el Servicio de Impuestos Nacionales ejerce presión sobre lo legal, pero no sobre lo ilegal. “Esto no es el caso particular de los centros de remates sino de manera general. Todos pedimos que Impuestos actúe sobre el ilegal”, añadió Landívar.



El presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente Freddy Suárez, aclaró que el sistema de comercialización en el país sigue siendo el mismo y que la mayoría de las transacciones se basan en el Régimen Agropecuario Unificado y algunos de los productores grandes que están constituidos como empresa están en el régimen general. Añadió que se comercializan 224.000 toneladas de carne al mes en el país.



Se envió un cuestionario a la Unidad de Comunicación del SIN pero no respondió.