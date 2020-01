Toledo, cercado por nexos con caso Odebrecht

El presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, calificó ayer de "vergüenza" y "traición al Perú" la presunta coima de $us 20 millones que el expresidente Alejandro Toledo (2001-2006) recibió de la empresa brasileña Odebrecht, según la confesión de su exdirector en el país.

El jefe de Estado declaró estar "muy dolido por estas noticias del expresidente Toledo, es una traición al pueblo peruano y es una traición a sus colegas que se esforzaron tanto en hacer un buen gobierno".



Kuczynski fue primer ministro y titular de Economía durante la gestión de Toledo, al igual que varios de los actuales ministros. "Realmente yo creo que es muy lamentable esto, él debe ponerse a derecho y regresar al Perú y contestar lo que le va a preguntar la Fiscalía". El expresidente está en Francia con su esposa Eliane Karp.

El soborno

El mandatario remarcó que el Gobierno está dando fondos a la Fiscalía para que avance en las investigaciones por el caso Odebrecht y que los colaboradores, como lo es el exdirector de la empresa en Perú Jorge Barata, revelan cosas a cambio de recibir una pena menor.



Barata declaró al fiscal Hamilton Castro que el intermediario de Toledo en el caso de las coimas fue su exjefe de seguridad Avi Dan On y que inicialmente pidió $us 35 millones para obtener la licitación para la construcción de los tramos 2 y 3 de la Interoceánica. El exdirectivo detalló que Toledo participó en una reunión. El soborno al final se redujo a $us 20 millones