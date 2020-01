Habilitan más ventanillas para trámites de carnés

Ángela Mejía no pudo contener las lágrimas mientras hacía fila en las oficinas del Servicio General de Identificación Personal (Segip) para tramitar su cédula de identidad. Su desesperación fue porque después de dos horas y media de hacer fila no se percató que le colocaron una firma en su documentación, pero no le pusieron el número con el que se controla el ingreso a dichas oficinas, por lo que tuvo que esperar nuevamente para entrar con el número 1.102.

Lo mismo le pasó a Emiliano Cortez, que perdió su documento y tuvo que ir a tramitarlo. Ambos no podían ocultar su molestia. Algunos concluyeron sus trámites después de cinco horas de estar en la fila.

Esta situación se da porque muchas personas aprovechan la época de vacaciones para sacar este documento para sus hijos, que les toca entrar al kínder o la escuela. De igual manera hay quienes reclaman porque tenía que gastar Bs 60 para sacar un certificado de nacimiento, que es uno de los requisitos.

El alboroto en las puertas del Segip se mezcla entre los que llegan a tramitar su cédula y los tramitadores que ofrecen sus servicios, y hasta les ofertan sacar el certificado y hacer el depósito bancario.

Para evitar esta aglomeración en la oficina central se aumentaron seis ventanillas de atención y el horario de trabajo también se extendió, desde las 6:00 hasta las 19:00. En horas de la tarde desapareció la fila que se observó durante toda la mañana.

La otorgación de este documento está desconcentrada. Hay oficinas del Segip en las subalcaldías de La Pampa de la Isla, Plan Tres Mil y Villa Primero de Mayo. En la Villa ayer tramitaron 100 cédulas y en la oficina central, hasta las 16:30, fueron 1.350.

Licencia de conducir



Florentino Husquisiri llegó a las 10:00 a renovar su licencia de conducir. En media hora estaba a punto de llegar al ingreso de las oficinas para iniciar los trámites, por lo que considera que la fila avanza regularmente.



Otros que se fueron a las 7:00, después de dos horas y media también estaban concluyendo el trámite,

pese a que se fueron preparados para esperar varias horas más.

Erich Reintsch Medina, responsable de operaciones de Central de Licencias, explicó que en esta época hay gran afluencia, y que a eso se sumó que la anterior semana se registraron algunas dificultades técnicas. Dijo que la demanda casi se ha duplicado, porque por lo general atienden entre 300 y 400 personas, pero ahora pasan las 600.

Las autoridades creen que en esta temporada mucha gente requiere este documento por época de vacaciones, por la universidad o porque pierden el documento. En esta oficina se aumentó una ventanilla más a las seis que funcionan regularmente. Pidieron que la gente no madrugue, porque la atención es continua de 7:00 a 15:00