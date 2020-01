Piden Chonchocoro para dirigentes cooperativistas

La Fiscalía, el Ministerio de Gobierno, el Comando de la Policía y las víctimas solicitaron recluir en la cárcel de Chonchocoro al presidente de la Federación de Cooperativas Mineras (Fencomin), Carlos Mamani, y a otros cuatro acusados de la muerte del viceministro de Régimen Interior, Rodolfo Illanes.



La parte acusadora señaló como principal responsable a Mamani, quien habría participado en la muerte del funcionario público.

Asesinato, encubrimiento, organización criminal, portación ilícita de explosivos, atentado contra bienes del Estado y robo agravado fueron las acusaciones contra los dirigentes cooperativistas.



Hasta las 4:30 de este domingo, los abogados defensores continuaban con los argumentos e insistían en pedir la libertad de sus clientes.

La juez cautelar, Ana Dorado, que atiende el caso, en más de una oportunidad se negó a decretar cuarto intermedio para continuar hoy con los alegatos.

Los acusados en la audiencia son Carlos Mamani, Carlos Castro, Julián Pinto, René Cochi, Silvestre Flores y Roberto Durán.



Los detenidos

No fueron los únicos, la noche del viernes, la Policía detuvo a cuatro dirigentes de Ferreco y de Fecoman, que son federaciones de mineros auríferos y que no participaron de los dos bloqueos que protagonizaron sus colegas de Fencomin.



El abogado Juan Carlos Escalante reveló que momentos antes que llegaran estos otros detenidos, él logró la libertad de 37 asociados y dirigentes que habían llegado hasta las oficinas de Ferreco la mañana del viernes y fueron detenidos “con fines de investigación” por la Fiscalía. Anoche se informó que los cuatro detenidos, entre los que se encontraba un topógrafo, fueron liberados.



José Luis Suárez Choque, Álvaro Ruiz, Benjamín Galindo y Mario Guarachi, este último de profesión topógrafo, fueron aprehendidos en la ciudad de El Alto acusados de haber participado en la muerte del viceministro Illanes y el abogado lamentó que las autoridades estuvieran deteniendo a todos los mineros, sin tomar en cuenta que los cooperativistas auríferos no tienen nada que ver con los mineros tradicionales y que son los que estuvieron en el bloqueo.



Pero ayer también se conoció que dos mineros ya fueron enviados a la cárcel de San Pedro, la noche del viernes; la fiscal Lilian Calderón informó que Mario Macusaya Condori y Cristobal Macusaya Suazo, ambos capturados el jueves, fueron remitidos a San Pedro por el bloqueo en Panduro y no por el asesinato del viceministro Rodolfo Illanes.



Ambos acusados dijeron no ser mineros en el momento de su captura, pero cuando los registraron encontraron credenciales de Fedecomin y fueron enviados a La Paz; la fiscal dijo que los cargos son destrucción de bienes públicos y portación de explosivos.



Los fallecidos

Margarita Condori y Erasmo Arapaya Pilco llegaron en una ambulancia, junto con el cuerpo de Rubén Arapaya Pilco, de 25 años, el tercer minero fallecido por el bloqueo de caminos y hasta las 14:00 recién había empezado la autopsia, que fue solicitada por el defensor del pueblo.

Margarita Condori es la viuda, apenas pronuncia algunas palabras en castellano, natural de Potosí, nunca vino a La Paz y no conoce a nadie; tiene un menor de dos años y está embarazada, de dos meses, no sabe qué sucedió, dijo que el jueves en la mañana conversó con su esposo y él pidió hablar con su hijo, fue la última vez que escuchó su voz.



Ayer, los peritos de la Fiscalía y del IDIF certificaron la muerte por bala de Rubén Arapaya. El proyectil ingresó por el brazo derecho y salió hacia abajo e ingresó de nuevo por el costado derecho de la espalda; los reportes de balística y tipo de calibre serán insertos en un informe que se entregará el lunes, dijo el fiscal Alberto Gutiérrez.



Su hermano, Erasmo, era minero y estaba en la misma cooperativa, San?Pedro de Viloco, pero vive en Potosí y conoció la noticia por allegados a la familia, tuvo que vencer los bloqueos para llegar a su pueblo y le dijeron que debía venir a La Paz a realizar la autopsia.

También se conoció que el minero Pedro Mamani Masi (42) está internado desde el jueves en el hospital Obrero de Oruro con muerte cerebral