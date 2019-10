Preparan el primer crucero para cinéfilos

Si tu pasión es el cine ya puedes ir ahorrando para las vacaciones de tu vida, señala un artículo publicado en Yahoo.es. Y es que el primer crucero para cinéfilos dará la vuelta al mundo en 2017, y para embarcarte en él hay que demostrar que realmente sabes qué se ha emitido en la gran pantalla.



Según añade el artículo en cuestión a la hora de comprar el billete (que cuesta 137.000 dólares), debes superar un test sobre el séptimo arte acertando 14 de las 16 preguntas que se formulan, y no son nada sencillas.



Para hacerse idea del nivel de experiencia necesario para subir al crucero sólo hace falta observar una de las preguntas: "En la escena inicial de Mamma Mia, Sophie Sheridan (Amanda Seyfried) envía las invitaciones a sus tres posibles padres, Sam Carmichael (Pierce Brosnan), Bill Anderson (Stellar Skarsgard) y Harry Bright (Colin Firth). ¿A qué tres ciudades son remitidas las cartas?".



Si tienes la respuesta. ¡Bingo! ya es un gran avance, pero recuerda que son 16 preguntas.



El Bolsover Cruise Club, nombre del crucero, viajará a lugares como Nueva Zelanda (para observar los escenarios naturales de El señor de los anillos), Boston, donde se grabó Tiburón o Estambul, con motivo de Argo.



Sin embargo, no todo está perdido para los amantes del cine que no sean capaces de superar el test, ya que los organizadores han anunciado que analizarán caso por caso las inscripciones y aceptarán algunos pasajeros más. ¿Te apuntarías?