Fuentes dice que el Silala pasa naturalmente a Chile

"Se trata de un río internacional que cruza naturalmente la frontera hacia nuestro país", afirmó la agente de Chile, Ximena Fuentes, sobre el curso de las aguas del Silala, que son objeto de una demanda contra Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya.



La representante de la vecina nación, en una exposición en la Facultad de Derecho de Santiago, explicó que "hay una ley que Bolivia no puede cambiar, que es la Ley de Gravedad", manifestando que por norma internacional "ambos países tienen derecho a beneficiarse" de las aguas.



A inicios de junio, el Canciller, Heraldo Muñoz, admitió que "hubo una canalización en el siglo XIX en territorio boliviano", pero no supo explicar quien realizó las obras civiles que aseguran que el caudal no se desperdicie y llegue a territorio chileno.



"Lo único que habría ocurrido sin esa canalización es que se habrían perdido aguas en el lado boliviano, pero seguirían fluyendo hacia Chile por la naturaleza del territorio. Y eso tiene un sustento técnico", dijo en ese entonces la autoridad de la vecina nación.



La agente chilena reveló también que se adelantó la demanda ante la posibilidad de que "Bolivia intente actividades para que no nos llegue agua y nos ponía en una situación de riesgo que desviaran artificialmente el curso hacia otro lugar".



Esta jornada el agente boliviano también para este litigio, Eduardo Rodríguez Veltzé informó que la CIJ "registró el caso con una denominación que se llama "disputa sobre el estatus-uso de las aguas del Silala"" y no como "río", como inicialmente planteó Chile.