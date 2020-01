Sanción a Farías sacude al Tigre

El fallo que emitió el Tribunal de Justicia Deportiva de la Liga en contra del director técnico de The Strongest, César Farías, aceleró las pulsaciones en la dirigencia del Tigre. El presidente del club César Salinas y el vicepresidente, Freddy Téllez, llegaron este viernes procedente de Paraguay, mientras que Farías adelantó su retorno a la sede de Gobierno para las próximas horas.

"No pensamos que la mano negra llegara tan rápido", manifestó Salinas. El dirigente aseguró que no existe un plan B para encarar el torneo Clausura. "Espero que no se llegue a más porque para nosotros no hay otras alternativas", agregó. Farías fue sancionado con dos años de suspensión por agresión al dirigente de Oriente Benjamín Saucedo.

El que fue más de frente en contra de la justicia deportiva fue Téllez. "No podemos caer en la injusticia. Defenderemos con todo a nuestro entrenador, si tenemos que llegar a instancias internacionales lo haremos", afirmó el dirigente.

Por su parte, Farías que se encuentra de vacaciones en Venezuela adelantó su viaje para las próximas hora a La Paz. El director técnico tenía planificado retornar la próxima semana pero lo hará antes para reunirse con la dirigencia del Tigre. No se descarta que el director técnico negocie su salida del club por la dura sanción.