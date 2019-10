Espinoza: “Es una historia más allá de la anécdota”

La crónica de un fan, en este caso del fan de un cineasta, resultó ganadora del III Premio de Crónica Periodística Pedro Rivero Mercado, cuyo fallo fue dado a conocer por Aldo Sacre, director de la Fundación Cultural Pedro y Rosa, organizadora del certamen. Sacre leyó el documento en el que el jurado, compuesto por Gabriela Wiener, Jaime Abello y Fernando Barrientos, señalan como ganador al trabajo titulado Werner Herzog estuvo aquí.



El jurado afirma que encontró en este texto “la voz de un cronista, además de la audacia para hacer de un tema aparentemente nimio algo más grande”. El autor es el cochabambino Santiago Espinoza, periodista del diario Opinión y de la revista cultural La Ramona, que se ha ganado Bs 30.000 y un viaje a Medellín para participar del Festival Gabriel García Márquez.



Espinoza se declara cinéfilo y seguidor del alemán Werner Herzog, que el año pasado estuvo en el país filmando su última película, Sal y fuego. Precisamente, la llegada del director de Fizcarraldo lo motivó a escribir acerca de su presencia en una escuela para no videntes en Cochabamba, donde realizaba un casting.



“El artículo titulado Un chicharrón para Herzog o la conquista de lo inútil, que publiqué el año pasado, tuvo buenos comentarios. Entonces pensé que podía generar una historia más allá de la anécdota, la idea era resaltar algunos aspectos que no coincidían con esa imagen legendaria que se tiene de Werner Herzog, pues me encontré con un tipo extremadamente silencioso, meditativo, en un escenario totalmente atípico”, expresó Espinoza, que tiene una crónica publicada en la antología Hora boliviana, de la editorial El Cuervo.



Desde un principio desechó la idea de realizar una crónica del rodaje y optó por aprovechar el valor anecdótico de encontrarse con Herzog en un escenario tan improbable. El jurado destaca esta mirada, que, según su criterio, “deviene en una crítica social muy negra, absurda e hilarante del choque de dos mundos”.



Mención



Wiener, Abello y Barrientos decidieron otorgar una mención en esta oportunidad. El elegido fue Jhonnatan Tórrez Casanoba, con su crónica titulada Pasta de campéon, basada en la vida del boxeador Miguel Medina, que terminó viviendo en un canal de drenaje.



“Quisiera decir que el tema fue escogido a partir de un riguroso razonamiento, o por una sesuda lectura del contexto, pero no; el tema, Miguel, el canal… vinieron de golpe, llenos de preguntas que no se podían responder. La ciudad entera los ve pero no importan, no tienen nombre”, afirma Tórrez