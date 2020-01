Adrián Oliva: “Se debe investigar dónde están los Bs 18.000 millones de Tarija”

Adrián Oliva estuvo la semana pasada en Santa Cruz. La autoridad tarijeña vino a promocionar los actos por la Batalla de la Tablada y la efeméride departamental, que se recuerda el 15 abril.



Cuando asumió la Gobernación, en junio de 2015, alertó sobre un ‘gran hueco’ económico, ¿cuál es el déficit?

Estamos hablando de que este año la Gobernación de Tarija ha disminuido su presupuesto en más del 63% con relación a 2014, que fue el momento de la bonanza y de los mayores ingresos por la renta petrolera.



¿Cuánto es en dinero?

Mi presupuesto, entre regalías e IDH, no supera los Bs 1.400 millones; es inferior al de 2006 y de los últimos 10 años. En el año 2015, por ejemplo dejamos de recibir cerca de Bs 18.000 millones, entre lo que estaba previsto y lo que llegó, y en 2016, la reducción estuvo por los Bs 400 millones. Esto tiene un impacto fuerte para el departamento.



¿Por qué la disminución?

Por la caída de los ingresos del petróleo, que afecta directamente en la economía del departamento; por decisiones que ha tomado el Gobierno, como la apropiación de parte del IDH para destinarlo a la exploración de nuevos pozos gasíferos, y por otros compromisos que hemos heredado de la anterior administración y han generado un cuadro más complicado. Esperábamos que el Gobierno, en su momento, apoyara al departamento ante esta situación de crisis que no la hemos provocado nosotros, sino que hemos recibido una Gobernación hipotecada, pero hasta ahora no hemos tenido respuesta.



¿Qué medidas ha tomado para superar la crisis?

Intentamos un plan de rescate financiero pero no hubo respuesta del Gobierno, estamos gestionando el financiamiento de la banca privada para cubrir los compromisos que recibimos de anteriores gobernantes y tampoco hemos recibido el apoyo necesario, no para que nos presten dinero sino para que nos autoricen refinanciar con recursos del departamento.



¿Cómo ha sido el impacto al que hace referencia?

La Gobernación moviliza las obras públicas en Tarija porque con plata del departamento se han construido proyectos de competencia nacional, pero financiados con recursos nuestros. Algunos datos que son importantes, nuestro presupuesto de inversión, exceptuando el Chaco, no supera los Bs 400 millones.

En 2014 los gastos de funcionamiento de la administración central de la Gobernación para pagar viáticos, pasajes, consultorías, combustibles y refrigerios fueron de Bs 500 millones. En otras palabras, toda la inversión de este año en cinco provincias del departamento era el gasto de funcionamiento de la Gobernación. Esto afecta el corazón de las finanzas. Si nuestro plan de inversión es de Bs 400 millones y la afectación es de Bs 240 millones, estamos hablando de dos terceras partes de los recursos que estamos disponiendo para inversión pública. Esta es una decisión que afecta al gobierno departamental de manera estructural.



¿Qué tipo de apoyo solicitó al Gobierno?

Que nos aportara el 2% de todo lo que el departamento de Tarija le dio al país en los últimos 10 años por el gas, que son cerca de $us 20.000 millones. Con cerca de $us 400 millones el departamento superaba el déficit, pagaba sus cuentas y nos preparábamos para encarar el futuro en otras condiciones, pero no hemos podido avanzar en eso.



Hemos salido adelante con iniciativas nuestras, por ejemplo hemos avanzado muy bien con la banca privada en la gestión de que financien $us 100 millones para pagar parte de las obligaciones que tenemos y solo necesitamos la autorización del Ministerio de Economía para que se haga efectivo el crédito, nada más, porque el departamento de Tarija es sujeto de crédito y tiene capacidad de pagarlo, pero no tenemos la autorización del Ejecutivo.



¿Cuánto es el monto de la deuda que heredó de Lino Condori?

Son Bs 5.000 millones. Calculando Bs 3.500 que corresponden a las obligaciones del gobierno departamental; cerca de Bs 500 millones que corresponden a obligaciones con gobiernos municipales y cerca de Bs 1.000 millones relacionados a convenios suscritos con el Gobierno nacional. Condori nos dejó una Gobernación endeudada y comprometida. Hemos intentado el plan de rescate, el crédito con la banca privada y hemos avanzado otras iniciativas, como el financiamiento privado con las propias empresas constructoras, con el refinanciamiento de las obras con las empresas constructoras y hemos trabajado en todos los fideicomisos que hemos podido hacer.



¿Ha iniciado acciones en contra de sus antecesores?

Hemos presentado 60 denuncias penales, hay unas 20 auditorías en curso y pedimos a la justicia que investigue donde están los Bs 18.000 millones que fueron administrados en cuatro años de la Gobernación.



¿Hay algún detenido?

Hay muchas denuncias y pocos resultados.

Cuando asumió, una preocupación era la gobernabilidad. Tenía la asamblea en contra. ¿Cómo manejó eso?

Todos los días lo hacemos. Al principio había tensiones respecto a trabajar de manera conjunta, después hubo posturas indiferentes y silencio de algunas autoridades legislativas, pero vamos a pagar las deudas de anterior gestión que no contratamos; pese a eso, en los últimos meses, ha habido posturas de contradicción abierta, muchas veces se anteponen las consignas políticas.



¿Usted enfrenta procesos?

Tengo varias denuncias, es parte de la rutina. Lamentablemente es parte de una dinámica, aunque no debería ser así porque los problemas políticos deberíamos resolverlos entre políticos y los legales en el ámbito judicial, como corresponde, y con una justicia independiente que actúe por igual con oficialistas y con opositores.



¿Las denuncias son por la gestión en la Gobernación?

No, tengo varias denuncias que se han presentado a lo largo de mi carrera política, aunque ninguna ha prosperado, principalmente en el tiempo que estuve como diputado. En la Gobernación tengo un caso emblemático: un sector me denunció por pagar un programa, y otro me acusó por no pagarlo. Hay cosas inverosímiles