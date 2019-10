Paco a Evo: "¿Le has tocado la pancita?"

La ministra de Comunicación, Marianela Paco, reforzó la tesis de que el hijo del presidente Evo Morales nunca existió y, en ese contexto, aseguró haberle preguntado al Primer Mandatario si tocó la pancita de Gabriela Zapata para cerciorarse de que estaba embarazada. Según dijo, la respuesta de Morales fue que no tocó el abdomen de su expareja por respeto.



Respecto a que un embarazo es visible, Paco dijo en Red Uno: "Yo le he preguntado lo mismo al Presidente y me dijo: yo le he visto con pancita. Y yo le pregunto: ¿Le has tocado la pancita? Me dijo no, cómo puedo hacer eso, hay que respetar".



La ministra Paco, además, se refirió a Zapata como "mujer de esa calaña" a la que calificó de "desalmada y mentirosa" por haber inventado un embarazo para enredar al presidente Morales solamente "por plata".



De esa forma se sumó a la tesis del vicepresidente Álvaro García Linera afirmando que "no hubo niño jamás".



Paco, además, expresó su sorpresa este jueves porque los medios de comunicación y los opositores "le han creído más a una mujer y no al primer hombre de este país", en referencia a Gabriela Zapata y al presidente Evo Morales, quienes mantuvieron una relación sentimental.



"Le han creído más a una mujer, a quien sea, y no al primer hombre de este país, el primer responsable del país y que durante más de 10 años ha dado fe y testimonio de su sinceridad con el país".



Las declaraciones de Paco van a contramano de las políticas nacionales e internacionales que buscan la igualdad entre hombres y mujeres.

En febrero, el presidente Morales reconoció que tuvo un hijo con Gabriela Zapata el 2007, pero aseguró que éste falleció. Luego García Linera declaró que Morales conoció a su hijo y que, incluso, ayudó económicamente para hacerlo curar en el extranjero.



Este miércoles, luego de que la Fiscalía General asegurara que Zapata falsificó documentos sobre la existencia del niño, el Gobierno sostiene la tesis de que Zapata nunca se embarazó y que engañó a Morales.



A continuación, se transcriben las frases de la ministra Paco:



• "Le han creído más a una mujer, a quien sea y no al primer hombre de este país, el primer responsable del país y que durante más de 10 años ha dado fe y testimonio de su sinceridad con el país"



• "Tenemos una oposición mentirosa, manipuladora que es capaz de usar niños, mujeres de esta calaña, porque a mí me da vergüenza, yo peleo por la reivindicación y la igualdad de mujeres y hombres, y en este caso me da vergüenza decir que haya habido una mujer de esa naturaleza que haya sido capaz de inventar un embarazo, de recurrir a falsificar un certificado de nacido vivo de un bebé para obtener un certificado y luego favorecerse con ello y enriquecerse con ello, todo por la plata, es terrible"



• (Le dice al periodista) "Si tú y yo somos pareja, tienes buena fe en mí. Si yo te digo que estoy embarazada ¿me vas a creer o no si tenemos una relación)?" ("Depende", responde el periodista y ríe)



• "Nuestro Presidente le tuvo fe a la señora, le creyó, luego (ella) le dijo que ya nació, que el bebé nació enfermito, que cada vez se enfermaba, cuando el Presidente le dijo quiero verlo, qué siempre tiene, entonces le dijo que estaba muerto"



• "Yo también he puesto la misma duda, a ver cuántas mujeres han ocultado embarazos, se fajan, hacen tantas cosas"



• "Yo le he preguntado lo mismo al presidente y me dijo: yo le he visto con pancita, y yo le pregunto: ¿le has tocado la pancita? Me dijo No, como puedo hacer eso, hay que respetar"



• " Ha habido una mujer desalmada, mentirosa, que le ha mentido a nuestro Presidente desde el primero momento y peor todavía ha comenzado a cometer delitos"