Hallan en capital de México cadáver colgado de un puente

Autoridades de Ciudad de México localizaron este lunes un cadáver colgado de un puente, un modus operandi que suele utilizar el crimen organizado en el país pero que no se veía en la capital desde el 2006, cuando el gobierno lanzó su lucha militarizada contra el narcotráfico.



El cuerpo estaba "envuelto en una bolsa de plástico de color negro rodeado con trapos blancos" en la empobrecida delegación Iztapalapa, al oriente de la capital, indicó la secretaría de Seguridad Publica (SSP) de Ciudad de México en un comunicado.



Las autoridades no han identificado el cadáver que estaba suspendido con una cuerda de plástico, pero ya se abrió una investigación del caso, añadió la institución.



La capital mexicana no había sido escenario de esta clase de crímenes desde 2006, confirmo a la AFP una fuente de la SSP.



Según la prensa local, se trata de un hombre de unos 30 años víctima de tortura, cuyo cadáver portaba una máscara de Halloween y estaba envuelto con vendas blancas.



Los narcotraficantes mexicanos suelen asesinar a sus enemigos o víctimas para luego exponer en vías públicas sus cuerpos, a veces decapitados. Pero estos crímenes suelen ocurrir únicamente en la provincia del país, donde los cárteles se disputan el territorio y las rutas del narcotráfico.



La alcaldía ha rechazado que los cárteles del narcotráfico operen en su territorio, pero algunos peligrosos narcotraficantes han sido detenidos en la capital, mientras que 13 jóvenes fueron secuestrados y asesinados en mayo de 2013 en un céntrico bar de la Ciudad de México en medio de una disputa por droga.



En julio, fueron hallados los cadáveres colgados de dos personas que exhibían signos de tortura en un puente carretero de Michoacán (oeste), un estado que durante años estuvo asolado por el sanguinario cartel Los Caballeros Templarios.