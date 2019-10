Cinco comunidades de Germán Busch piden energía eléctrica

Cinco comunidades campesinas de la provincia Germán Busch se declararon en emergencia porque la Gobernación aún no ha dado la autorización para que la Cooperativa Rural de Electrificación (CRE) culmine las conexiones a más de un centenar de familias.



En la comunidad Chalera Warnes, ubicada en las faldas del cerro Mutún, 32 km de Puerto Suárez, los pobladores explicaron que ya están hechas las instalaciones en las principales calles; sin embargo, estas no llegan a los medidores.



José Luis Rodríguez, dirigente de la comunidad, dijo que desde el año pasado vienen aguardando que la energía eléctrica llegue a sus hogares. Indicó que han hecho conocer su preocupación a las autoridades departamentales, pero que hasta la fecha no tienen respuestas. Por tal motivo, dan un plazo hasta el lunes 23 de mayo para que los atiendan, caso contrario tomarán acciones.



El subgobernador David Yovió Iriarte declaró a EL DEBER que la ficha ambiental está en los últimos trámites y que hasta este fin de semana arrancarán los trabajos.



El coordinador de las cinco comunidades campesinas en Germán Busch, Jaime Rojas Rioja, expresó que ha llegado el momento de tomar acciones.