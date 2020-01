Zvonko pide a ministro Arce revisar su caso

Zvonko Matkovic Ribera, vicepresidente del comité cívico cruceño y que guarda detención hace siete años en Palmasola, publicó una carta pública en la que le pregunta al ministro de Justicia, Héctor Arce, si también se hará una investigación a los jueces y fiscales que administraron justicia en su caso ya que considera que se le ha acusado en base a extorsiones y corrupción.

"El fiscal que elaboró la acusación en mi contra, Marcelo Soza Álvarez, sigue prófugo. Esa acusación, con la que se me mantiene en la cárcel, fue elaborada, sin duda alguna, basada en la extorsión y la corrupción de ese dicho fiscal, pero aun así, aquí sigo yo, detenido, esperando sentencia, sin la posibilidad de defenderme en libertad, porque mi juez dice que esa decisión no está en sus manos. Será que usted le va a llamar la atención a mis jueces y fiscales también? Será que usted también ordenará investigarlos?, dice parte de la carta de Matkovic Ribera.

Este escrito sale a la luz público días después de haberse conocido el caso de Reynaldo Ramírez, condenado a 30 años por un juzgado sin derecho a indulto, por un feminicidio que no cometió y por el que cumplió dos años en prisión.

"Lo peor es que ahora, una vez conocidos los detalles del caso, se ve una vez más el aberrante manejo de la justicia por parte de los jueces y fiscales que sentenciaron a una persona inocente a 30 años de cárcel. Todo esto pasó inclusive cuando en su momento fueron ofrecidas pruebas y testimonios que confirmaban que Reynaldo no se encontraba siquiera en la misma ciudad que la víctima el día que ocurrió el hecho. Dos años de su vida perdió este muchacho, preso por un crimen que no cometió. Un tiempo irrecuperable, un sufrir que no tiene forma de calcularse, por parte de él y de su familia.

