Se agrava el conflicto entre Alcaldía y Expocruz

El Concejo Municipal analiza si mantiene la suspensión en el cobro del impuesto a la Feria Exposición de Santa Cruz (Fexpocruz), pues a criterio de Joaquín Crapuzzi, titular de la Secretaría de Recaudaciones y Gestión Catastral (SER), no corresponde ampliarle la excepción del pago de dicho tributo, porque la firma no es una institución sin fines de lucro.



La medida fue analizada hoy por el órgano deliberante. Durante la sesión, los concejales expresaron su apoyo a la presidenta Angélica Sosa, pues calificaron que fue una falta de respeto el trato que recibió durante la inauguración de la Expocruz 2016, el viernes, cuando no se le dio un lugar en la testera, pese a que iba en representación del alcalde Percy Fernández.



En la sesión, Crapuzzi dijo que el 23 de mayo había llegado a su oficina una solicitud de la Fexpocruz pidiendo ser beneficiada con la excepción del pago del impuesto, trámite que se debe hacer cada año.



Señaló que, a través de una resolución administrativa del 25 de julio, SER rechazó tal pedido, pero aclaró que dicha resolución debe ser considerada por el Concejo Municipal.



Para algunos concejales, esta pudo ser la causa para el maltrato hacia la presidenta del Concejo, por lo que decidieron derivar el tema a las comisiones de Finanzas y de Constitución del Concejo. Luego se declaró un cuarto intermedio a la sesión hasta mañana a las 8:00, para recibir el informe completo de SER.



Sosa aseguró que no se trata de un revanchismo, sino de hacer cumplir la ley.