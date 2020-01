Violentan importadora y roban llantas por valor de $us 45.000

La importadora Inter Santa Cruz SRL, ubicado en la avenida Virgen de Cotoca, una cuadra antes del tercer anillo, fue objeto del robo de decenas de llantas Fate O, cuyo valor económico en conjunto fue tasado en unos $us 45.000 por los propietarios.

La sustracción tuvo lugar en horas de la madrugada de ayer, cuando los delincuentes violentaron los candados de dos persianas metálicas arrollables y penetraron a la oficina y al depósito.

Jorge Pabón, encargado del negocio, dijo no tener el dato exacto sobre la cantidad de llantas robadas, pero aseguró que son bastantes, pues el pequeño depósito estaba al tope y prácticamente quedó vacío.



Por el volumen de las llantas sustraídas, se presume que los autores del delito cargaron el botín en un camión de mediano tonelaje. Se llevaron gomas aros 14, 15 y 16, cuyos precios van desde $us 50 hasta $us 120 por unidad. La mercancía era de industria argentina.