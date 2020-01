35 años de vivencias junto al Diario Mayor

Parece que fue ayer cuando el 23 de enero de 1982 comencé a trabajar en EL DEBER, cuando este medio estaba dando sus primeros pasos en la modernidad de las impresiones en sistema offset. Por esa época, este medio escrito era modesto y trabajaban menos de 50 personas, incluidos todos los miembros de la familia Rivero Jordán. La entrevista de trabajo la tuve con Guillermo (Willy) Rivero, que me expresó sus dudas sobre mi experiencia en el gremio. Pienso que me quiso decir que no quería hablar conmigo, sino con mi papá… Esto porque yo apenas tenía 21 años con los que pretendía optar al puesto de ‘jefe2 de cables’.



Recuerdo que escogió cinco notas internacionales para que las titulara y que volviera en media hora a su pequeña oficina. No habían transcurrido ni 10 minutos y le entregué en sus manos las cinco noticias debida y correctamente tituladas. “Están bien tituladas, ¿dónde aprendió a hacerlo?”, recuerdo que me preguntó y yo le respondí que había trabajado en esa área en Los Tiempos, en El Mundo y más recientemente en El País (ya desaparecido). De esa época hasta hoy han transcurrido más de 35 años. Me considero un privilegiado del oficio porque me correspondió acompañar el vertiginoso crecimiento de este medio, que, hoy por hoy, es el Diario Mayor no solo de Santa Cruz, sino de Bolivia. La pluma y la conducción aplomada del gran maestro del periodismo en el oriente, el Dr. Pedro Rivero Mercado, hicieron que este medio crezca y se consolide como líder.

Por supuesto que de la buena escuela hicieron y aún hacen gala Willy, Choco y Cacho Rivero. Doña Rosa Jordán, coloquialmente conocida como Mami Chochi; Sonia (Negra) y Rosario (China) Rivero también son parte de la columna vertebral de este diario, que hoy está de plácemes celebrando su 64.° aniversario. Han pasado 35 largos años de vinculación con este diario, salvo un breve paréntesis en el que me formé y proyecté como periodista. En todo este tiempo supe de regaños y jalones de orejas También disfruté de congratulaciones verbales y escritas de mi maestro. Uno de mis mejores momentos fue un reportaje sobre los niños de la calle del parque El Arenal que me valió un reconocimiento de la Federación de la Prensa y del municipio