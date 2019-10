Cita de negocios de CNC generó $us 68,6 millones

La novena versión de la Rueda Internacional de Negocios, que tuvo lugar el 20 y 21 del presente mes, en el Campo Ferial Chuquiago Marka (La Paz) generó alrededor de $us 68,6 millones en intenciones de negocios, según el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Fernando Cáceres.



En las dos jornadas, participaron 254 empresas procedentes de 15 países, se efectuaron 3.948 reuniones y se espera que más de un 40% de las intenciones de negocios lleguen a concretarse en transacciones.



Cáceres recordó que el año pasado participaron igual de empresas, pero las intenciones de negocios alcanzaron $us 65 millones, mientras que en la versión que acaba de concluir, el monto creció $us 3,6 millones.