Autoridades analizan el traslado aéreo de carne

Hoy se cumple el segundo día de paro dispuesto por los carniceros en el país y el Gobierno analiza el transporte vía aérea del producto para evitar el desabastecimiento, según informó el presidente en ejercicio, Álvaro García Linera.



"Todo el mundo paga impuestos, lo hace el pequeño carnicero y el ganadero también paga y los que se quedan con la ganancia son los intermediarios (...) Estamos coordinando usar transporte aéreo para traer carne y cuando sintamos que falta, compraremos y las llevaremos a lugares donde escasea".



Lamentó que el sector se beneficie de energía eléctrica subvencionada, al igual que combustible y disfruten de otros beneficios, negándose a pagar impuestos por el transporte de su producto. Exigió que tributen al igual que el resto de la ciudadanía.



"Es obligación de todos los bolivianos pagar impuestos y con más razón las personas que tienen mucha plata. No es posible que los intermediarios que mueven 50 mil a 60 mil bolivianos no paguen ni un solo centavo de impuestos".



La Confederación Nacional de Trabajadores en Carne de Bolivia (Contracabol) dispuso la medida de presión ante el intento del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) de cobrarles tributos por el traslado en frigoríficos del producto.



Desde la entidad estatal se afirma que algunos frigoríficos y distribuidores mayoristas de carne de res no contaban con el Número de Identificación Tributaria y no estaban anotados en el padrón de contribuyentes, por lo que están incumpliendo con el pago de tributos.



En algunas regiones como Cochabamba y Sucre los afiliados a ese gremio protagonizaron protestas hoy y se advierte cierta escasez del alimento, mientras que en La Paz el precios se incrementaron en algunos mercados.