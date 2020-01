Cumbre fija 3 ejes contra la inseguridad ciudadana

El consumo de bebidas alcohólicas, el uso no regulado de armas y la drogadicción son los tres factores que se identificó como causantes de la inseguridad ciudadana en territorio nacional, de acuerdo con el titular de Gobierno, Carlos Romero.



"Bolivia no es un país donde existe una circulación de armas de fuego, tal vez sí tenemos problemas de consumo de bebidas alcohólicas, pero tampoco somos un país que está con índices elevados, pero lo deseable es bajar esta taza", detalló el ministro en la inauguración de la sexta Cumbre de Seguridad Ciudadana.



El alcalde de La Paz, Luis Revilla, criticó que algunos de esos espacios sirvan solo para los discursos y no exista una coordinación real entre el Gobierno central y administraciones regionales y municipales. Explicó que crece la percepción de inseguridad entre la gente.



Entre los datos ofrecidos por Romero se establece que el promedio de homicidios en el país es de 10.8 por cada 100.000 habitantes, rango mayor que lo que se registra en Perú, Argentina y Chile. El promedio de consumo de cocaína llega al 0.3 por ciento.



"Bolivia no es un país de inseguridad, la principal amenaza es la delincuencia común representa la mayor amenaza, en segundo lugar están las pandillas", agregó el ministro de Gobierno, entre su explicación de índices.



Respecto a los accidentes de tránsito, de 35.500 en 2014 y se pasó a 31.200 en 2015. Santa Cruz registra el mayor rango de delitos violentos, aunque en La Paz existen más denuncias y se pide la instalación de cámaras de seguridad en puertas de los establecimientos educativos, con el fin de aminorar el microtráfico de estupefacientes.