Ferreira dice que su libreta militar es legal y desafía a quien lo acusa

El ministro de Defensa, Reymi Ferreira, desmintió hoy la denuncia formulada por el diputado de Unidad Nacional, Rafael Quispe, que lo sindicó de no cumplir con su servicio militar. “Es absolutamente falso, lo que pasa es que el único argumento que tiene la oposición es la mentira, y como ladrón cree que todos son de su condición, ellos piensan que uno es como ellos”.



La autoridad señaló al respecto: “Imagínese yo, asumí el cargo de concejal durante ocho años, fui vicerrector y rector de la universidad, embajador ante la ONU y ahora ministro sin libreta de servicio militar, sería una locura, jamás haría algo así. Yo tengo libreta, e insto, pido y advierto con enjuiciarlo para que me demuestre que no la tengo, le haré un proceso penal por mentiroso”.



El diputado Quispe, el jueves, le dijo a Radio Fides que tenía información “de fuentes fidedignas, de adentro (del Ministerio), que el Ministro de Defensa (Remy Ferreira) no ha prestado su servicio militar obligatorio sino, de seguro también, se ha comprado”, explicó a radio Fides.



Complementó que hizo el servicio premilitar, el año 1981 en la Octava División del Ejército, acantonada en Santa Cruz, “cuando era comandante el general Gary Prado Salmón. Estuve ocho meses, y en la fase final, por un tema de que me salió una beca, tuve que viajar y tenía un problema de visión,y esa fue la razón de mi exención y eso está certificado. Mi libreta es legal”.