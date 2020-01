Bolivia refuerza su representación diplomática en Chile

Víctor Márquez, ex diputado del MAS y ahora cónsul en Santiago; Marianela Paco, ex ministra de Comunicación y ahora auxiliar en el consulado en Antofagasta; Fernando Bascopé, ex MAE del Servicio Nacional de Patrimonio del Estado (Senape) y director general ejecutivo de la Administración de Servicios Portuarios, ahora vicecónsul en Arica; y Joseph Vargas Gonzalez, agente consular, son los nuevos representantes bolivianos en Chile.

Los nuevos representantes viajan bajo la consigna de hacer respetar derechos de los ciudadanos bolivianos en la vecina nación. Admiten que en este momento existe mucha tensión y que buscarán evitar mayores abusos por parte de,l Gobierno de Michelle Bachelet.

"Es complicada la tensión, pero estamos preparados para hacer el reclamo por nuestro mar (...) Tendremos reuniones con nuestros compatriotas. Realmente la misión que tenemos es defender los derechos de los bolivianos", explicó el nuevo cónsul en la capital chilena.

Bascopé dijo que ayudará en el tema de transporte. "Tenemos que llevar adelante de forma armónica y cordial con Chile en el trabajo para garantizar el libre tránsito", afirmó.

Adelantó que como diplomático nacional en Arica irá a "verificar la discriminación y maltrato" que existe por parte de los administradores del puerto a los bolivianos que transportan su carga.

El cambio de representantes diplomáticos en la nación tiene lugar en medio de la tensión que existe con el país vecino. Las nuevas autoridades aún no saben cuando se trasladarán a Chile, pero anticipan que lo primero que harán es reunirse con la cónsul general, Magdalena Cajías.

Nueve ciudadanos, dos militares y siete funcionarios de la Aduana, fueron detenidos por carabineros hace 10 días en la frontera, cuando realizaban un operativo contra el contrabando. En la víspera se negó el ingreso a territorio chileno al ministro de Defensa, Reymi Ferreira.