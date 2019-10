Jaime Paz opinó sobre el rechazo al MAS en Tarija

Jaime Paz Zamora dijo que el NO se impuso en Tarija, con el 61%, en rechazo a la intromisión del MAS en la Gobernación, entre el 2011 – 2015, y por la exigencia al Gobierno de respeto a este departamento por ser el principal generador de la renta petrolera, con la explotación de los megacampos de gas natural.



“Tarija con claridad ha dicho dos cosas, primero que el Gobierno del MAS no nos meta tanto la mano, ya que esa metida de mano en la Gobernación fue terrible. Lino Condori, fue el hombre que tomó Evo Morales, pero el que gobernaba era Evo y el vicepresidente. En Tarija se llamaba Lino Morales porque el gobernador interino no tenía la fuerza ni la capacidad”, expresó.



A finales del 2010, Condori sustituyó interinamente al gobernador electo Mario Cossío por una imputación desde la Fiscalía de Distrito por un supuesto daño económico al Estado boliviano.



Por otro lado, el exmandatario señaló que el pueblo tarijeño votó por el NO para exigirle a Evo Morales y los demás gobiernos que asuman en adelante para que a esta región le den el peso a nivel nacional por generar renta petrolera proveniente de la explotación de los megacampos de gas natural en la provincia Gran Chaco y O´Connor.



“Tenemos una generosidad. Estamos alimentando al país, que vive de nosotros, de los megacampos de gas del Chaco tarijeño, es hora que nos respeten este y los gobiernos que vengan, o sea queremos tener el peso a nivel nacional o equivalente al dinero que se genera para la economía boliviana”, sostiene Paz.