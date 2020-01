García dice que mentira ganó en el referendo

El vicepresidente Álvaro García Linera anticipó que la oposición quiere tumbar el horizonte ético-moral del Gobierno. Explicó que la mentira se impuso en el referendo del 21 de febrero, en referencia al escándalo por Gabriela Zapata.



"Nos quieren quitar el horizonte ético moral, mintieron y tuvo efecto su mentira. El 21 de febrero la mentira armada, con medios de comunicación, redes sociales, comentaristas y prensa extranjera, ha tenido su efecto. Hay muchos que han votado en contra por el tema Zapata, tres meses después se demuestra que fue falso", manifestó la autoridad en Villa Tunari.



Señaló que la estrategia es ahora "debilitar nuestra confianza con el pueblo" y reiteró que "Evo dijo la verdad desde el primer día. La derecha, su nueva táctica, es hacer perder confianza en Evo, en el Gobierno, en los líderes que hoy son ministros, diputados, alcaldes, debilitar nuestra fuerza molar. Están urdiendo otras mentiras más terribles, más cobardes. Saben que si nos afectan la pata moral-ética, la mesa se puede caer".



La segunda autoridad del país firmó que la baja del precio del petróleo también afectó la realización del referendo del 21 de febrero por la reelección, donde perdió el MAS. Advirtió que continuarán los ataques de la oposición.



"No fue raro que el precio del petróleo llegue a lo más bajo antes del referéndum del 21 de febrero, revisen ustedes, no me estoy inventando, revisen ustedes, está en el internet", aseveró la autoridad en el municipio de Villa Tunari.



Dijo que "los precios de los productos, petróleo, soya, no caen del cielo, son también manipulados políticamente, estratégicamente y no fue raro que el precio del petróleo (por barril) llegara a 28 dólares, pasa el referendo y se ha acercado a 50 dólares".



Arremetió además contra los opositores. "Un cocalero está dando cátedra a toda esa pandilla de inútiles que estuvo gobernando Bolivia en los años 80 y 90. Decían piloto automático y querían ver que pasaría cuando bajó el precio del petróleo, ahí está, con el barril a 28 dólares, Bolivia sigue creciendo al cinco por ciento", aseveró.