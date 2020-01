Ministro señala que Patzi asume actitud proselitista

El ministro de Autonomías, Hugo Siles, consideró que el Gobernador de La Paz, Félix Patzi, asume una postura "proselitista" con su huelga de hambre que cumple su décimo día, por un 4% de la coparticipación tributaria.



"Lamentamos que él esté en un afán proselitista, porque no tiene otro sentido. Es una medida proselitista, hay un afán de protagonizar una suerte de escenarios para el años 2019", manifestó la autoridad a su salida de Palacio de Gobierno.



Conoce más: Ministro le pide seriedad a Patzi frente a su huelga



Explicó también que "es irresponsable lanzar cifras que no corresponde, tiene un saldo en caja y bancos de 218 millones de bolivianos que no gasta, no ejecuta en proyectos y eso quiere decir que hay deficiencia en la Gobernación de La Paz".



Un cabildo de organizaciones del departamento le dio un plazo al Gobierno nacional hasta el 9 de agosto para que resuelva la exigencia de la Gobernación, caso contrario comenzarán los bloqueos de caminos y otras medidas de presión.



Lea también: Gobierno ve "ineficiente" a la Gobernación de La Paz



Siles señaló que "con el único Gobernador que no se puede coordinar es Félix Patzi, no existe concurrencia de proyectos. La Paz es el departamento con más inversión pública para los próximos años con caminos hacia el oriente y otras obras".



Finalmente le exigió a la autoridad que "trabaje, haga gestión, levante esa Gobernación, no con este tipo de medidas". Asambleístas departamentales y representantes de organizaciones sociales acompañan la medida de presión, que hasta ayer registró 15 bajas.