Selena Gómez deja preocupados a sus fans

Es la "reina de Instagram", está en plena gira mundial y acaba de cumplir 24 años, sin embargo, Selena Gomez no parece sentirse feliz en estos momentos. La cantante compartió en la aplicación fotográfica un mensaje que ha dejado muy preocupados a sus millones de seguidores, una autorreflexión que le está llevando a plantearse de nuevo aspectos y cuestiones de su vida.



Durante su visita a Indonesia con su Revival Tour, la joven estrella musical compartió un mensaje que ya está siendo analizado en redacciones de todo el mundo.



"Esta noche me sentí extremadamente desconectada de mí misma y de mi música. Nunca había sentido realmente que mis materiales, mi vestuario o un video pudieran definirme", decía la cantante.



"Actúo en el momento y temo que nada haya pasado. Estoy estancada, no me muevo ni me siento primero conmigo a preguntarme "¿es aquí donde estoy de todo corazón?", continuaba la artista, "siempre he dicho la verdad. Siempre he sido fiel a mi palabra, he demostrado quién soy, pero necesito repensar algunas áreas de mi vida, creativa y personalmente", concluía el enigmático mensaje.



Según su entorno, el viaje por Indonesia y el hecho de cumplir un año más han sido los detonantes para que la ex novia de Justin Bieber quiera empezar una nueva etapa más madura.



"No estoy siendo negativa sobre nada de lo que he hecho. Estoy agradecida de cada momento que he tenido aquí -Indonesia, has sido "ruidoso" y claramente inspirador. Los amo", eran las palabras con las que Selena rubricó en imagen en la red social.

