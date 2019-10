Gobierno confía en pago argentino por gas natural

Bolivia confía en que Argentina honrará su deuda por la compra de gas natural. El vicepresidente afirmó que se espera una solución a la demora de pago en los próximos días y anticipó que existe una boleta de garantía que se puede ejecutar.



"Confiamos en que va a haber el pago, confiamos, ya estamos en contacto con Enarsa (Energía Argentina S.A.), con el Gobierno argentino, pero, de todos modos, el Estado boliviano siempre está protegido, tenemos una boleta de garantía por 390 millones de dólares y hasta ahora la deuda llega a 290 a 300 millones", manifestó.



Explicó que se confía en no llegar a sobrepasar los 390 millones de dólares para tener que ejecutar la garantía y detalló que hasta ahora existió un pago de 25 millones de dólares frente a las dos facturas impagas.



"Evidentemente, la hermana República de Argentina adeuda a Bolivia cerca de 300 millones de dólares, hubo un pago de 25 millones de dólares, recientemente, pero todavía están pendientes como 290 millones de dólares, me puedo estar equivocando en cinco más, cinco menos millones", detalló.



Agregó que "ya hay las charlas, ya hay los acuerdos y confío en que la siguiente semana ya podamos tener noticias. Tengo la esperanza de que esta deuda se resuelva en los siguientes días y tengamos los recursos".



El ministro de Economía, Luis Arce, sostuvo que el país podría cerrar las válvulas del gas natural, en caso se llegaba a deber una tercera factura. "El contrato establece los periodos de pago, supongamos el 10 de enero, si no pagan, ahí podemos tomar medidas", aseveró.