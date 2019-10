Tips para administrar tu sueldo y ahorrar dinero

¿Ya te gastaste el doble aguinaldo y el sueldo de diciembre?

Si tu respuesta es sí, no te auto flageles que aquí te dejamos seis consejos que te servirán para tener una vida mas tranquila.



Recuerda que no es necesario ser un experto en finanzas para administrar tu sueldo, lo importante es que tenga claridad sobre cuáles son tus gastos y los priorices.



1.tEstablece un presupuesto

Es importante que tengas en cuenta tus gastos fijos mensuales para calcular una meta de ahorro. Si no eres de los que les gusta los números, alista un cuaderno especial para tener las cuentas al día.



2.tSepara un monto mensual

Con cada pago de tu sueldo, transfiere un porcentaje a otra cuenta

A principios de cada mes, dedica un porcentaje de tu salario (digamos el 10 o 20%) a depositarlo en una cuenta de banco separada. El truco de esto es que la transacción se haga automáticamente; así no te duele ni te saltas esta tarea.



3.tDeja en casa las tarjetas de crédito

Si sales con el dinero necesario para comprar lo que necesitas automaticamente estás evitando sucumbir a las compras compulsivas, que son las que generalmente desequilibran tu presupuesto. Además caminanarás mas tranquilo por las calles sin miedo a que seas asaltado.



4. Compara precios en tiendas online

Antes de pagar lo que tengas en el carrito de compra de tu tienda favorita revisa el precio del mismo en distintos sitios web hasta dar con el que tenga la mejor oferta.



5.tDeja de comprar tu capuccino favorito

Si estás buscando una manera sencilla de ahorrar dinero puedes empezar por dejar de ir todos los días a tu cadena de café favorita o cuaquier otro productio. Opta por tomar el café de la oficina o comienza a prepaparlo en casa.



6. Haz un stop a tus salidas de fin de semana

No decimos que dejes de salir para siempre, pero pon a prueba no salir un fin de semana con tus amigas, y verás todo lo que ahorrarás. Cambia de planes e invítalas a una noche de películas o una mañana de caminata.