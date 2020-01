Un Pokémon provoca una marea de fans en Taiwán

Wang Ting-Yi estaba comiendo una hamburguesa en el segundo piso de un McDonald"s en Taiwán el sábado a la tarde. De pronto, algo le llamó la atención del otro lado de la calle: un grupo de personas empezó a correr en dirección a un KFC que estaba en una esquina.



En pocos segundos, ese pequeño conjunto se convirtió en una estampida humana que interrumpió el tránsito. Wang no tardó en enterarse del objetivo de esa gente: era atrapar a un pokemón.



Iban detrás de Snorlax, uno bastante difícil de atrapar. Por su gran tamaño, es muy resistente y es muy común que no alcance con una pokebola para capturarlo.



No es la primera vez que este popular juego de realidad aumentada causa una estampida semejante. A mediados de julio el escenario había sido el Central Park de Nueva York y el blanco, un Vaporeon.,