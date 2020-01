Fracasa cita de la OEA que trataba la crisis política en Venezuela

La OEA volvió a fracasar ayer en lograr un consenso en torno a la situación en Venezuela, al cumplirse 80 días de intensas protestas opositoras en ese país, que han causado 75 muertos.



En el marco de un encuentro transmitido en directo previo a la inauguración de la Asamblea General de la OEA en Cancún, México, los cancilleres intentaron consensuar una declaración en base a dos propuestas antagónicas, pero no lograron reunir los 23 votos requeridos (en 34 delegaciones), revelando las profundas divisiones que existen en el seno de la organización.



El proyecto de declaración -que cosechó 20 votos a favor, cinco en contra y ocho abstenciones- instaba al presidente venezolano Nicolás Maduro a reconsiderar su llamado a una Asamblea Constituyente, a garantizar el respeto a los derechos humanos y a entablar un diálogo con la oposición facilitado por un grupo de países.



Otra propuesta presentada por los 14 países de la Comunidad del Caribe (Caricom) -que indicaba que la solución de la crisis del país sudamericano era un asunto de carácter interno- cosechó 14 votos en contra, ocho votos a favor y 11 abstenciones.



El debate generó el rechazo de la canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien se retiró al inicio de sesión.



"No reconocemos la reunión ni tampoco las resultas cualesquiera que ellas fuesen de esta reunión, así sean en tono alto, medio, bajo. Venezuela no reconoce ningún producto que venga de esta organización", dijo Rodríguez en una breve conferencia de prensa en el balneario mexicano.



"Es muy triste", respondió Michael J. Fitzpatrick, jefe de la delegación de EEUU, antes de pronunciarse a favor de una propuesta del canciller mexicano Luis Videgaray de mantener la reunión de consulta abierta.



"Mientras somos incapaces de llegar a un acuerdo, en las calles de Caracas y de otras ciudades de Venezuela hoy mismo continúa la violencia, la represión", dijo Videgaray.



Pero Guatemala, que presidió la sesión, determinó suspender el encuentro y reanudarlo una vez que que se logren consensos por la vía diplomática. Para aprobarse un texto en una reunión de cancilleres se necesita el voto de 23 naciones, los dos tercios de los 34 Estados representados en la reunión (todos los del continente, salvo Cuba).

Reacciones



La canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, celebró ayer lo que calificó como una jornada de "victoria" en la Organización de Estados Americanos (OEA), que no logró aprobar ninguna de las dos declaraciones sobre la crisis de Venezuela presentadas en la reunión de cancilleres en México.

"Ha sido una jornada donde la diplomacia del Alba (Alianza Bolivariana para los Pueblos de América), donde la diplomacia bolivariana se impuso", dijo la ministra de Exteriores al canal estatal VTV.

Asimismo, agregó: "A los EEUU de Norteamérica se lo volvemos a repetir: no puede, ni podrá, nunca ha podido con la dignidad del pueblo de Venezuela".



Rodríguez resaltó que es un "motivo de victoria" este resultado en la OEA y aseguró que Venezuela continuará "minuto a minuto, defendiendo los principios esenciales" que, a su juicio, debe regir a la comunidad de naciones americanas.



Por su parte, el canciller mexicano, Luis Videgaray, llamó a "estar atentos" porque "aún pueden pasar muchas cosas" en la Asamblea de la OEA que se celebra en Cancún hasta mañana.



"Estén muy atentos, todos los escenarios están abiertos, pueden pasar muchas cosas, vamos a evaluar todas las opciones", dijo Videgaray, anfitrión de la Asamblea, en una rueda de prensa.

Violencia



El Ministerio Público (MP, Fiscalía) de Venezuela confirmó ayer la muerte de un joven de 17 años que fue herido por arma de fuego durante una manifestación opositora en Caracas lo que eleva a 75 el número de fallecidos en las manifestaciones que se realizan desde hace 80 días.



El MP señaló a través de la red social Twitter que la Fiscalía 98º del Área Metropolitana de Caracas (AMC) se encargará de investigar la muerte del "adolescente de 17 años que recibió un disparo durante manifestación en Altamira", del municipio Chacao, en el este de la capital. El alcalde de Chacao, el opositor Ramón Muchacho, informó sobre este deceso y expresó sus "sentidas condolencias" a los familiares y amigos del joven.



Por su parte, el ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Néstor Reverol, anunció una investigación sobre el "uso indebido y desproporcionado" de la fuerza por parte de agentes de la Policía durante una manifestación en Caracas en la que murió el joven.



"La hipótesis principal dentro de la investigación iniciada por estos hechos se presume el uso indebido y desproporcionado de la fuerza", señaló el ministro.