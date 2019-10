Chilenos suspenden su visita a aguas del Silala

La falta de "coordinación" entre la Cancillería y la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados de Chile ocasionó que se suspenda la visita que una comitiva de autoridades de ese país tenía prevista para el 15 de julio a las aguas del Silala.



La información, publicada por "La Segunda" y amplificada por el diputado Jorge Tarud, quien promovió la iniciativa, detalla que "se dilató de manera indefinida la posibilidad de hacer ese viaje", por lo que no será posible visitar el sector fronterizo.



Conoce más: La Haya se refiere a Silala como aguas, no como río



Se agrega que el Ministerio de Defensa de la vecina nación "había dispuesto las facilidades para el traslado". En entrevista con EL DEBER, el legislador de la vecina nación incluso adelantó que expertos debían acompañar a las autoridades.



"Nosotros queremos ir al Silala y nuestro Gobierno nos informó que el Canciller (Heraldo Muñoz) nos va a acompañar junto a los expertos que tenemos en materia de ríos internacionales, en materia geográfica", manifestó en contacto con este medio hace una semana.



Lea también: Proyectan ley para dar uso a las aguas del Silala



La misma comisión legislativa asegura que se les "marginó" de la Cumbre de la Alianza del Pacífico, el viaje a Cuba de Michelle Bachelet y la reunión de los agentes de Chile y Bolivia en La Haya, Ximena Fuentes y Eduardo Rodríguez Veltzé, respectivamente, de la cual, dicen, se enteraron mediante la prensa.



Información del vecino país señala que la suspensión se da hasta que exista una nueva fecha. El lunes una delegación nacional estuvo en el sector y hoy se conoció que La Haya cambió el estatus del proceso a aguas y no "río".