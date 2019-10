EEUU autoriza viajes en ferry entre Florida y La Habana

6/05/2015

Estados Unidos anunció ayer que emitió "licencias específicas" para el servicio comercial de ferry de pasajeros entre Estados Unidos y Cuba, lo que abre la puerta al inicio de las operaciones entre Florida y la isla caribeña, informó el Departamento del Tesoro.



"La Oficina de Control de Activos Financieros (OFAC, del Tesoro) ha emitido ciertas licencias específicas para el servicio de ferry de pasajeros, pero no podemos ofrecer detalles adicionales sobre cuántas ni a quién", explicó a Efe Hagar Chemali, portavoz de la OFAC.

La medida se enmarca en el proceso de normalización de las relaciones entre EE.UU. y Cuba, y permite el establecimiento de las primeras rutas marítimas comerciales de pasajeros entre ambos países en más de 50 años.



No obstante, la portavoz del Tesoro explicó que "no existe una licencia general autorizando el servicio de ferry de pasajeros entre EEUU y Cuba", y que "las licencias específicas serán emitidas caso por caso".

El Tesoro no detalló los nombres de las compañías que habían recibido las licencias, aunque el diario Orlando Sentinel reveló que se trata de Havana Ferry Partners, con sede en Fort Lauderdale, y Baja Ferries, radicada en México.



"Estoy muy emocionado porque esto es un evento histórico en las relaciones EEUU-Cuba", aseguró Leonard Moecklin Sr., gerente de Havana Ferry al diario, después de recibir la luz verde del Gobierno estadounidense. De acuerdo al Orlando Sentinel, estas empresas habían solicitado las licencias hacía varios años, y al menos otras cinco compañías han pedido también autorizaciones similares.



Embajada del mismo tamaño

Washington indicó ayer que no tiene previsto aumentar a corto plazo su personal diplomático ya destinado a Cuba cuando abra una embajada, mientras que el senador republicano Marco Rubio alertó que el Gobierno cubano espiará a la legación mediante la cuota obligatoria de empleados cubanos que trabajarán allí.



El subsecretario de Estado adjunto para Latinoamérica de EEUU, John Feeley, defendió en una audiencia ante el Senado los más de $us 6 millones que el Gobierno estadounidense ha solicitado al Congreso para convertir la Sección de Intereses en La Habana en una embajada, una vez concluyan las negociaciones al respecto