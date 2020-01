Evo dice que se previno un golpe de Estado

El presidente Evo Morales consideró que la movilización de los cooperativistas mineros fue una conspiración política encubierta por una supuesta reivindicación sectorial, preparada con el respaldo de políticos de la derecha, pero que fue prevenida por el Gobierno.



“Otra vez, el gobierno ha derrotado un golpe de Estado. De eso estoy convencido”, manifestó en Cochabamba. Más tarde volvió a incidir en que “estamos informándonos y encontrando documentos, (donde) textualmente (dice que) eso es para tumbar al Gobierno. Por tanto, era un golpe de Estado”.



La declaración fue confirmada por el ministro de Gobierno, Carlos Romero, quien dijo ayer que la acción de los cooperativistas era “un movimiento altamente conspirativo y político, dirigido cuando menos a desestabilizar al Gobierno, aunque entre los cooperativistas se hablaba de derrocar al Gobierno”.

“Esto se ha preparado durante muchos meses, con toda una estrategia militar. La cantidad de arsenal de dinamitas y explosivos que tenían es casi industrial”, aseguró.



Descartó que el gobierno haya estado dispuesto a utilizar a tropas militares para desmovilizar a los mineros o para rescatar al viceministro de Régimen Interior, Rodolfo Illanes, ante el temor de generar muchas bajas.



No obstante a las supuestas pruebas de un presunto golpe, eso no se plasma en las imputaciones contra los mineros aprehendidos, procesados por los delitos de asesinato, robo agravado, organización criminal, portación ilícita de explosivos, atentados contra organismos de seguridad del Estado y contra la seguridad a medios de transporte.



Rechazo opositor

Ante las aseveraciones del gobierno y la supuesta implicación de la oposición en la conspiración política, la diputada opositora Norma Piérola rechazó la “acusación temeraria y antojadiza”. “El Gobierno no puede hacer estas declaraciones alegremente manifestadas sin tener prueba. No hay conspiración de opositores. Esa acusación no tiene asidero legal alguno”, dijo