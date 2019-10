Rifan un resort paradisiaco en $us 49

Parece una broma, pero es cierto, el ecoresort Kosrae Nautilus, ubicada en una isla de la Micronesia en Asia, está siendo rifada por $us 49 el boleto.



El ganador de la rifa, además el hotel con 16 habitaciones, adquiere una piscina al aire libre con vista al mar, una playa privada, un centro de buceo, una flota de cinco autos de alquiler para los visitantes, una camioneta, dos vagonetas y un restaurante completo con el suministro de alimentos de un valor de $us 5.000



"En la zona se pueden practicar diversas actividades, como snorkel y pesca. También se ofrecen visitas guiadas a las antiguas ruinas o a las cuevas japonesas de la Segunda Guerra Mundial, y el complejo puede organizar excursiones por la selva a la llegada", indica el sitio

.www.booking.com



. El ganador también obtiene una casa independiente y dos cocinas que sirven como vivienda para los propietarios y el personal. Pero no solo eso, sino también recibe $us 10.000 que ya están guardados en una cuenta bancaria, a la espera de la transferencia.



¿Cuál es la razón de esta increíble oferta?

Los propietarios del complejo son de origen australiano y después de 22 años de administrar el lugar quieren volver a su país para pasar más tiempo con su familia y especialmente con sus nietos, según comentarios que han realizado en la página electrónica del ecoresort www.kosraenautilus.com, sitio donde se puede comprar los boletos

(se pueden comprar hasta 10 números)



El sorteo está previsto que se realice el próximo martes 26 de julio.y solo se suspenderá si los los propietarios del complejo no logran vender 50.000 boletos.