Una mujer gasta hasta $us 500 para lucir impecable

De un tiempo a esta parte, el mundo de la belleza ha crecido a pasos agigantados y no es que la mujer sea vanidosa, sino que ahora se preocupa más por su aspecto e imagen personal, afirma Mary Lizzie Ortiz, una de las tres organizadoras de la Feria Cosmobeauty Bolivia, una de las muestras de belleza internacional más grande y completa que se realiza por primera vez en Santa Cruz. Este evento, que nace de la unión estratégica de tres destacadas empresas e instituciones: Expoestetika, dirigido por Elizabeth Eklund; Intercoiffure Bolivia, a la cabeza de Helga Fleig; y Corporación Mary Lizzie, de Mary Lizzie Ortiz.

Nancy Eklund, propietaria de Nancy’s Spa, dice que en nuestro medio una mujer prioriza lucir una figura saludable, un rostro y pelo impecables. La mujer no quiere ver un rollito en su cuerpo y muchas se hacen la lipoescultura. Luego sigue en prioridades el rostro, agrega Eklund.



“La mujer que se hace relleno y botox, por ejemplo, tiene que tener un presupuesto mensual, y mínimamente gasta unos $us 200, pero en tratamientos para su rostro y su piel, su pelo, manicure, maquillaje y peinados, estamos hablando de alrededor de $us 500 mensuales”, afirma.



A su turno, Sandra Mano, del salón Sandra y Teo, dice que un sábado en el salón las féminas pueden gastar Bs 900, si se hacen corte, tinte, hidratación, pies y manos, maquillaje y pestañas. Y solo en un alisado, Bs 1.000.

Hace 10 años, la mujer gastaba en solucionar problemas, muchas madres acudían a centros especializados porque el hijo tenía acné, ahora hay máquinas que hacen el trabajo en 30 minutos y no necesitan una hora y media, porque la gente trabaja y valora mucho su tiempo, por lo que busca algo rápido y efectivo, puntualiza Nancy Eklund.

Ortiz señala que la asistencia de la mujer al salón, en el caso de su centro de belleza Mary Lizzie, se incrementa un 30% los fines de semana, más que todo por las actividades sociales, mientras que entre semana la asistencia al salón es más baja.

Con relación a en qué parte de su cuerpo invierten más recursos a la hora de lucir impecables las féminas, Helga Fleig dice que eso es relativo, ya que las personas tienen diferentes necesidades, precisamente por eso se ha visto la necesidad de crear un espacio como la Feria Cosmobeauty para que tanto las mujeres como las empresas proveedoras de servicios de belleza y estética encuentren todo lo necesario para realzar su belleza y estar al día con las novedades y tendencias en este campo.

La premisa de Cosmobeauty

Ely Eklund explica que la Feria Cosmobeauty Bolivia, donde se espera la asistencia de unas 10.000 personas, nace bajo la necesidad de congregar en un solo espacio todo lo referente a la belleza no solo un aspecto, sino en su integridad, incluyendo tratamientos estéticos, maquillaje, peluquería, fitness y spa, en sí todo lo relacionado para la imagen personal y la salud y bienestar. No solo para beneficiar al público en general, sino también para los profesionales de las diferentes áreas. Por ejemplo, dice que para el congreso de cosmetología llegan expertos para hablar sobre la estética aplicada al antienvejecimiento. “Es una oportunidad para que nuestros profesionales se actualicen”, subraya Ely Eklund