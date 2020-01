5 secretos que tus pies revelan sobre tu salud

Rara vez nos detenemos a mirar nuestros pies, su textura, color y forma, (a menos que nos duelan o tengamos un problema con ellos), pero, ¿sabías que esta parte de tu cuerpo puede decirte mucho de tu salud?



Si prestas mucha atención a los detalles y características de tus pies podrás descubrir lo que está pasando en tu organismo. Aquí te damos una lista publicada en la web ActitudFem sobre posibles señales que pueden darte esa luz de alerta.



1.-Calambres

Muchos hemos experimentado esa dolorosa y molesta sensación de hormigueo y dolor que nos recorre todo el pie en más de una ocasión. Eso se debe a que nuestros músculos no se encuentran listos para iniciar alguna actividad repentina, pero también podría ser una señal de que no están recibiendo el oxígeno adecuado porque tu cuerpo está deshidratado.



También podría deberse aproblemas de circulación y dolor muscular. Lo mejor para evitar este tipo de problemas es usar zapatos cómodos sobre todo cuando vas a caminar o correr.



2.-Dolor en el talón

Apoyar tu pie en alguna superficie difícil o pasar todo el día sentada puede causarte dolor en el talón, lo que podría ser un síntoma de fascitis plantar (una inflamación aguda de la planta del pie).



3.-Pies hinchados

A menos de que estés embarazada o hayas caminado mucho, la hinchazón de los pies puede indicar un serio problema de circulación, un malfuncionamiento del sistema linfático o un coágulo de sangre.



De no tratarte el problema, podrían desarrollarse deformidades o infecciones.



4.-Pies fríos continuamente

Los pies helados podrían ser un síntoma de mala circulación, relacionada por fumar en exceso, presión arterial alta o problemas cardiacos. Otros síntomas podrías ser anemia o hipertiroidismo.



5.-Uñas con forma irregular

