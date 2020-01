G. René Moreno: ni infidencia ni deslealtad

“Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado” es atribución de la Cámara de Senadores de Bolivia (art. 160,7 de la CPE del 7 de febrero de 2009). Esta iniciativa legislativa en favor del honor del Dr. Gabriel René Moreno sería muy acertada como ‘medida reparadora’ y ‘un acto de estricta justicia’ del Gobierno, tal como lo ordenara la Excma. Corte Suprema de Justicia el 8 de agosto de 1880, luego de 138 años (1879) en que el insigne historiador fue portador como boliviano de las ‘bases chilenas’, la primera oferta de entrega territorial de Chile a favor de Bolivia.

El Gobierno del Gral. Campero dictó la Resolución del 17 de diciembre de 1880 en la que “declara que no es justo atribuir infidencia ni deslealtad para con Bolivia al Sr. G. René Moreno en la intervención que se vio obligado a tomar con motivo de las proposiciones hechas por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile al presidente de la República, en campaña, don Hilarión Daza... La presente declaración servirá de resguardo a la honorabilidad del Sr. Moreno, en tanto que, terminada la guerra, pueda hacerse un amplio esclarecimiento de este asunto”. Luego, en la legislatura de 1893, en lo que respecta a René Moreno, se consigna la pregunta: “¿Ha o no lugar a acusar al ciudadano Gabriel René Moreno por el delito de traición a la patria? Resultado: no ha lugar a las acusaciones”.

Hoy, cuando Bolivia presenta su réplica a la Corte de La Haya en la demanda contra Chile por los ‘actos unilaterales’ no cumplidos, es el momento para cumplir con el mandato del fallo de la Corte Suprema de Bolivia en el juicio de responsabilidades que el mismo René Moreno pidió que se le instaure y que ordena en su favor una “medida reparadora... como acto de estricta justicia”. El escrito presentado por el insigne boliviano Gabriel René Moreno al presidente de Bolivia el 27 de agosto de 1880 tiene conceptos dignos de su grandeza: “En mayo del año próximo pasado fui portador de las proposiciones chilenas sobre un arreglo con Bolivia contrario a la alianza peruano-boliviana. Fui también portador al Gobierno de Chile del rechazo por parte de Bolivia de dichas proposiciones. Traer el sí y llevar el no entre dos altas partes beligerantes es no solo acción lícita, sino también premunida por el derecho de gentes.

En mi caso consideré muy honroso el cargo. Mi doble misión acredita que merecí la confianza de ambos gobiernos. No fui en realidad agente de Chile ni siquiera intermediario oficioso, sino agente obligado y conminado de Bolivia para traer aquellas”.

Hoy, sea una iniciativa de algún legislador boliviano o de la Uagrm, se debe exigir como medida reparadora y acto de estricta justicia que a Gabriel René Moreno se le reconozca honores públicos por servicios eminentes al Estado boliviano.