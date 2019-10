Las 10 frases de la charla entre Penn y 'El Chapo'

El 2 de octubre Sean Penn aterrizó en una ciudad central de México que no identifica y desde ahí toma un avioneta para trasladarse a donde se encontraba Joaquín "El Chapo" Guzmán. Luego, lo trasladaron hacia un remoto lugar, incluso pasando un control militar.



"Salgo de la camioneta […] y cuando lo hago... ahí está. Justo al lado del camión. El más famoso fugitivo del mundo: "El Chapo"", escribe el actor en la entrevista que fue publicada en la víspera por la revista "Rolling Stone".



A continuación te presentamos las 10 frases de la conversación:



1. "Es una realidad que las drogas destruyen. Donde crecí no había otro camino, y todavía no hay una manera de sobrevivir".



2. "No me considero una persona violenta, todo lo que hago es defenderme, nada más. Pero, ¿puedo empezar problemas? Nunca".



3. "El narcotráfico ya forma parte de una cultura que se originó a partir de los antepasados. Y no sólo en México, sino en todo el mundo"



4. "El negocio del tráfico de drogas no va a terminar porque con paso del tiempo somos más personas, y esto nunca va a terminar".



5. "Sé que un día me voy a morir, pero espero que sea por causas naturales".



6. "Nunca hice algo para inducir al público a consumir más drogas. La gente, en cierto modo, quiere saber lo que se siente o cómo son los gustos. Y entonces la adicción se hace más grande".



7. "Desde que empecé en el negocio del tráfico de drogas hasta ahora se produjo una gran diferencia. Hoy en día hay un montón de drogas, pero en aquel entonces, las únicas que conocíamos eran la marihuana y la amapola".



8. "Yo no he consumido drogas durante los últimos 20 años".



9. "Yo suministro más heroína, metanfetamina, cocaína y marihuana que nadie en el mundo. Tengo una flota de submarinos, aviones, camiones y barcos".



10. "Creo que si el gobierno mexicano me encuentra por supuesto que me va a arrestar, pero no me va a matar".