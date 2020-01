Satisfacción porque no se exhumarán los restos de Espinal

La Compañía de Jesús está satisfecha de la decisión de la Fiscalía General de suspender de forma definitiva la exhumación de los restos del padre Luis Espinal, según dijo a radio Fidesl el secretario de esa instancia, Ignacio Suñol.

"Hemos recibido con satisfacción que no se exhumarán restos de Luis Espinal y es un sentimiento que comparten los más humildes de Bolivia, que se oponían a la exhumación del cuerpo, porque creen y creemos que hay derechos humanos de vivos y muertos", indico el religioso.

Ayer el titular del Ministerio Público, Ramiro Guerrero, anunció que se descartaba la exhumación de los restos del sacerdote, por considerar que la Compañía de Jesús presento suficientes pruebas escritas sobre el asesinato del religioso.

Espinal fue asesinado el 21 de marzo de 1980 después de ser torturado. El cuerpo del religioso fue encontrado en la zona de Achachicala el 22 de marzo y de inmediato se hizo la autopsia y se descubrió que recibió 17 balazos en toda su humanidad.

"Felizmente se ha llegado a un buen término, porque no preocupaba mucho la exhumación de Luis Espinal. Uno porque fuimos compañeros de él y por no decir familia y después por lo que es para el sentimiento popular de no tocar el cuerpo de Lucho", agregó a esa emisora el padre.

El jesuita agradeció el interés que mostraron grupos de derechos humanos y de los que lucharon contra las dictaduras y complementó "nos llamó la atención que jóvenes se interesaron por la figura de Lucho y sobre cuál es su legado y ese es una forma de homenajes".