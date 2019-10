Migración no registró la salida del hijo de Morales

En 2007 no salió de Bolivia ningún niño con el apellido Morales Zapata, de acuerdo a un informe de la Dirección General de Migración proporcionado por el ministro de Gobierno, Carlos Romero. Ese año el menor, según la versión de la madre, fue trasladado para recibir tratamiento.



"Nosotros hemos pedido informe a Migración y nos dan el reporte de que no consta ninguna boleta, ningún acta, ninguna autorización, ninguna declaración de los padres de que un menor Morales Zapata haya salido del país rumbo a Chile o a otro país del extranjero el 2007", aseveró la autoridad.



Explicó que "hemos solicitado saber si existe constancia de algún flujo migratorio de la señora Zapata hacia el exterior del país, porque se ha mencionado que el supuesto hijo ha recibido atención en Chile en 2007".



Morales contó que tuvo una relación con la exgerente de la empresa china CAMC, misma que terminó hace casi nueve años. "A Gabriela Zapata la conocí en 2005, es verdad que fue mi pareja por dos o tres años, en 2007 tuvimos un bebé y lamentablemente por nuestra mala suerte ha fallecido", comentó la primera semana de febrero.



Romero adelantó que se preparará un informe migratorio de Zapata en el último tiempo, con el fin de detallar cuántas veces salió de territorio nacional y con qué destino. El presidente contó que dio dinero para que el niño fuera tratado en Chile.