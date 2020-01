Surgen iniciativas para alejar la sal y el azúcar del menú

La oferta gastronómica en Santa Cruz de a poco experimenta un crecimiento saludable. Cada vez son más los comensales que se alejan a conciencia del exceso de sal, azúcar o grasas saturadas, pero también han empezado a surgir locales que intentan fomentar mejores hábitos alimenticios. Los altos índices de diabetes, obesidad en niños y en adultos y otras enfermedades crónicas son una amenaza que debería alertarse desde el menú de los restaurantes.

Sin bien existe una Ley de Promoción de Alimentación Saludable, promulgada en enero de 2016, no se cumple debido a la falta de una reglamentación. La norma otorga competencias de control a ministerios y gobiernos municipales.

Incluso, contempla obligar a marcas importadas a utilizar etiquetas para alertar sus niveles de azúcar y sodio.

La presidenta de la Unión Gastronómica de Santa Cruz (Gastrocruz) Inés España destacó que sus afiliados están comenzando a cumplir con estos parámetros por iniciativa propia tras conocer experiencias similares en países como Brasil, Uruguay o Argentina, donde se prohíbe el salero en las mesas porque se considera que el chef cocinó con la medida adecuada.

Sin sal en la mesa

Esto ocurre en Allegro resto brunch, ubicado en Casa Desing Center, en donde un cliente desprevenido se encuentra con una mesa limpia y un florero al centro. Cuando lo atienden, le entregan su comida y no encuentra el salero, lo pide con un gesto de incomodad.

La gerente general de Allegro Grecia Gutiérrez, destacó que cuentan con un chef que elabora sus recetas. Alejan la sal del cliente, y le ofrecen edulcorantes y azúcar morena como alternativa al azúcar blanca.

La nutricionista Fanny Leaños, cuestionó la falta de normativas a escala nacional. Lamentó que los profesionales de su rubro no son tomados en cuenta en hoteles y restaurantes. Atribuyó a esto los altos índices de hipertensión, obesidad y otras enfermedades.

No basta con prohibir

Para Mayoka Durán, presidenta del Centro de Atención y Prevención de la Diabetes, la solución no pasa únicamente por la restricción, sino también por la educación a los padres y los niños en los colegios.



Identificó algunos alimentos peligrosos que se consumen frecuentemente: cubitos concentrados, enlatados (tienen mucho sodio), salsa soya, y la papa frita (una bolsa tiene diez veces más sodio del recomendado).



La senadora Adriana Salvatierra (MAS) anunció que presentará una petición de informe escrito al Ministerio de Salud ante el retraso de la elaboración de un reglamento que pone en marcha la Ley 775 de Alimentación Saludable.

Salvatierra dijo que la norma no es prohibitiva, sino que promueve hábitos saludables. Hizo énfasis en trabajar en los etiquetados de alerta de productos nacionales e importados. Verde, los más saludables, y rojos los altos en sodio y grasas.