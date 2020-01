Para Bullrich, Bolivia no es coherente entre sus políticas y sus leyes

La ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, a finales de enero tensionó el ambiente entre su país y Bolivia al secundar, con sus declaraciones, un decreto sobre el control migratorio del presidente Mauricio Macri. La autoridad relacionó el incremento del narcotráfico y la delincuencia con el ingreso de migrantes de Bolivia, Perú y Paraguay. Este lunes, siete días después, volvió a la carga.

"Hay un ruido por parte de Bolivia que me parece que no es consistente ni con sus decisiones políticas y sus leyes", declaró en radio La Red -según cita el diario La Voz de Argentina-."En la Argentina una persona habiendo cometido un delito tiene la posibilidad de una revisión judicial, en el caso de Bolivia no lo hay", agregó.

Las declaraciones de Bullrich se dan en el mismo día en que una comisión de Bolivia, encabezada por el presidente del Senado, José Alberto 'Gringo' Gonzales, se reuniera en Buenos Aires con el vicecanciller argentino Pedro Villagra.

Gonzales le dijo a la agencia EFE, tras reunirse con Villagra, que hay algunas "diferencias" entre la nueva normativa y la de Bolivia que le "encantaría" poder tratar con la ministra de Seguridad y las autoridades migratorias, como son el hecho de que, a su juicio, incluya una especie de "presunción de culpabilidad" o el hecho de que un inmigrante solo necesite estar preso para poder ser expulsado.

El propósito del viaje de la comisión es para rebajar la tensión que habían sostenido ambos países en los últimos días, tras las declaraciones de Bullrich. Incluso, el presidente Evo Morales había pedido, mediante su cuenta en Twitter, a los "herman@s del mundo a trabajar por una ciudadanía universal, superando fronteras, para alcanzar el #VivirBien de la humanidad".

Morales también tildó de "políticas discriminatorias" la decretadas por Macri, mediante una modificación a la Ley de Migraciones, que buscan impedir el ingreso a Argentina de personas vinculadas con delidos y la realización de fraudes para evadir el control fronterizo.