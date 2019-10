Bolivia ve generosa oferta de entrevista hacia Chile

El vicepresidente Álvaro García Linera, calificó de generosa la oferta que la ministra de Comunicación, Marianela Paco, realizó al Canciller de Chile, Heraldo Muñoz y a su agente ante La Haya, Felipe Bulnes, para que asistan a una entrevista televisiva en el canal estatal.



"Una acción generosa, digna de un país digno, que sabe la verdad y que está dipuesto a someter al debate en cualquier escenario su verdad, porque nosotros no tenemos nada que esconder, ni justificar ningún abuso", sostuvo desde Brasil la autoridad.



Agregó que "no existe temor a que vengan a exponer ante el medio estatal sus argumentos, porque confiamos en lo que sabemos, en lo que decimos. En la validez histórica, jurídica y ética de nuestros argumentos".



Explicó que Bolivia tiene la verdad frente al litigio que se lleva adelante ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que demanda un diálogo entre Bolivia y Chile para solucionar el centenario diferendo marítimo y así lograr una salida soberana al océano Pacifico.



En la víspera el Gobierno comunicó que hasta ahora no existe una respuesta oficial a la invitación por parte del Canciller Heraldo Muñoz e incluso puso a disposición del representante chilleno un avión privado para su traslado.



Además se dejó claro que "es irrelevante" el nombre del periodista que hará la entrevista, señalando que esos son temas que se verán una vez se defina el lugar, la hora y la fecha del encuentro periodístico, que tiene lugar después de la participación del vocero, Carlos Mesa, en Televisión Nacional (TVN).