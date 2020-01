Zoe Saldaña busca a su tercer hijo

La actriz estadounidense Zoe Saldaña confirmó que apostó por métodos alternativos para tener a su tercer hijo. “Si la gente no me vio embarazada es porque, obviamente, no lo llevaba en mi vientre”, explicó durante una entrevista por el estreno de Guardianes de la Galaxia 2.

La artista aseguró que esperará unos meses aún para detallar la opción por la que apostó junto con su marido, el italiano Marco Perego. “Estamos esperando a que el bebé crezca un poquito más, porque había otras personas que fueron factores primordiales para tener a nuestro tercer hijo, un milagro para nosotros”, añadió.

Y complementó: “Estamos protegiendo su privacidad. Es nuestro. No es del lechero. Solo tiene cuatro meses. Se llamará Zen”.