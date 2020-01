Las remesas recibidas logran una marca récord

Las remesas familiares recibidas del exterior del país, al mes de septiembre de 2016, alcanzaron a $us 95 millones, según el Banco Central de Bolivia (BCB) y en todo el año, $us 886,7 millones.Con datos preliminares disponibles, la entidad monetaria explicó que esta cifra contribuye a que en los primeros nueve meses de esta gestión, Bolivia registre un influjo de $us 886,7 millones por este concepto.“Es un monto récord respecto a iguales periodos de años anteriores y mayor en 2,5% respecto a las de similar periodo de 2015”, señala un comunicado del BCB.En los primeros nueve meses del año, las remesas por país de origen, provinieron principalmente de España, en un 41,3%; Estados Unidos con un 15,7%; Argentina, con 11,4%; Chile, con 8%; y Brasil, con 6,9%.Por destino, las remesas llegaron principalmente a los departamentos de Santa Cruz en 38,9% del total; Cochabamba en 33,5%; y La Paz en un 15,5%, informó la entidad.