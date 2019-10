Gobierno confirma visita papal del 8 al 10 de julio

El presidente Evo Morales y representantes de la Iglesia católica confirmaron en las primeras horas de este jueves que el papa Francisco llegará al país el 8 de julio procedente de Quito, Ecuador, y estará en el país durante casi tres días.



"La coordinación entre el Estado y la Iglesia es importante para la visita de Francisco. Me acuerdo los encuentros que tuve con él, quien me manifestó que me acompaña en sus oraciones", dijo en conferencia de prensa.



Morales confirmó que Francisco llegará desde Ecuador y estará en el país entre el 8 y el 10 de julio, para luego continuar con su gira en Paraguay.



“Su santidad Francisco realizará un viaje apostólico a Ecuador del 6 a 8 de julio, a Bolivia del 8 al 10 de julio y a Paraguay del 10 al 12 de julio”, indicó de acuerdo al comunicado oficial que recibieron del Vaticano.



Monseñor Aparicio dijo que las principales celebraciones se realizarán en Santa Cruz de la Sierra y el papa también sostendrá una reunión con el presidente Evo Morales.



“El papa Francisco ha manifestado el deseo de expresar una particular atención a las periferias del dolor y la marginación. En los distintos encuentros desde su llegada a la ciudad de El Alto, en su parada en la ciudad de La Paz y en las principales celebraciones previstas en Santa Cruz de la Sierra”, dijo



Los detalles de la visita del papa se dieron a conocer en la casa Clemente Maurer en Cochabamba, donde se desarrolla la 99 asamblea de la Conferencia Episcopal.



Monseñor Aurelio Pesoa explicó que una segunda comisión del Vaticano llegará al país en las próximas semanas para coordinar la visita del papa a Bolivia.



En una anterior oportunidad ya se había hecho público que el papa estaría en Bolivia entre el 8 y el 10 de julio, dentro de su segunda gira por Sudamérica.