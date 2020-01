2016, más problemas que logros

Evaluar una gestión gubernamental sin plan es imposible. Al no haber objetivos previos y resultados planificados solo se pueden constatar algunos comentarios sobre las acciones improvisadas del Gobierno, empeñado en la campaña de la repostulación.

En lo político, destacó el rechazo del 21F a la repostulación de los actuales gobernantes. Aparecieron más signos del agotamiento del modelo sociocomunitario productivo: puro auge de precios internacionales. En lo institucional, se desnudó un centralismo creciente y sin capacidad de gestión pública. En lo social, brilló la corrupción, junto a improvisadas acciones en salud, educación, empleo y lucha contra la pobreza. En lo internacional, nuestro país mostró signos de un aislamiento.

Las encuestas muestran una caída mayor al 20% en la aprobación e intención de voto.

El ‘proceso de cambio’ decae de forma irreversible, sin rumbo, pierde legitimidad y firmeza. El 21F marcó el giro de 180º del país con el rechazo popular, sobre todo, de la juventud. Esto cambió el sentido del Gobierno, Estado, pueblo y destino del país. Los antecedentes fueron el rechazo a los estatutos autonómicos y la elección de alcaldes y gobernadores. Ocho de diez ciudades importantes dieron la espalda al Gobierno.

En lo económico, el Gobierno se olvidó del desarrollo y destacó cifras del crecimiento. Se sintió la caída de precios del gas, minerales y soya sobre todo en la reducción del IDH de gobernaciones, municipios y universidades. El mito de la ‘economía blindada’ desapareció. Los pequeños productores, las medianas empresas, campesinos e indígenas, fueron olvidados. En la cumbre agropecuaria, el Gobierno autorizó deforestar 10 millones de has y a los pequeños agricultores, 20.000 has. Sigue la creciente importación de alimentos. Ya no hay el doble aguinaldo. La deuda externa creció cuatro veces en comparación a la de Banzer. Las RIN se redujeron de más de $us 17.000 millones a casi 10.000 millones.

Este año se desnudó la falta de capacidad de gestión pública. Centralismo creciente, partidización, institucionalización de la mediocridad, ineficiencia, encubrimientos. El accidente de LaMia puso en ridículo al Estado boliviano.

La cumbre judicial, realizada con bombos y platillos, no generó acciones innovadoras. La justicia imparcial prometida terminó en la pesadilla judicial. Nos prometieron una Bolivia poscapitalista, posneoliberal y descolonizada. La reforma educativa sin diagnóstico, sin propuesta técnica, sin indicadores, sin presupuesto, sin responsables ni duración. La salud lo mismo. Se adelantó la clausura del año escolar y no se encara la evaluación del Profocom.

En 2016 siguió la política agresiva de autoridades contra opiniones diversas. Recientes víctimas fueron periodistas como Carlos Valverde, Andrés Gómez Vela y Gonzalo Rivera. Dinero público financió el documental El Cartel de la Mentira elaborado por un periodista extranjero.

En lo externo, el rechazo de la CIJ a la demanda de incompetencia planteada por Chile. El comportamiento contradictorio de Bolivia en la Cumbre del Cambio Climático. El acuerdo de paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC. La reanudación de relaciones entre EEUU y Cuba. Destacó la debacle de los países del ALBA y la torpe reelección en Nicaragua.

Esperemos un 2017 venturoso, si la temprana electoralización lo permite