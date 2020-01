Bolivia denunciará ante tribunales internacionales sentencia contra los 9

La condena a los nueve funcionarios bolivianos retenidos por Chile desde el 19 de marzo no tomó por sorpresa al Gobierno de Evo Morales. En eso coincidieron los ministros de Presidencia, Defensa y Justicia y el viceministro de Autonomías. “Esto confirma que la justicia chilena no podía desmentir a la presidenta. Antes de incluso la audiencia cautelar de los nueve detenidos, definió los delitos y era muy difícil que una jueza vaya con una sentencia a desvirtuar la acusación hecha por Bachelet”, dijo el ministro Reymi Ferreira, en una entrevista en la radio estatal Patria Nueva.A través del teléfono, Hugo Siles aseguró que ya hay una decisión tomada: Bolivia llevará esta sentencia a tres tribunales internacionales. El viceministro de Autonomías aseguró que difícilmente el Estado boliviano puede quedarse con los brazos cruzados y es una decisión tomada recurrir al Pacto de Bogotá, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos y a la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidad.Siles es experto en relaciones internaciones y explicó que el Pacto de Bogotá fue firmado para la resolución pacífica de conflictos y que allí se solicitará la creación de una comisión internacional para investigar lo sucedido.“El hecho de que pese una condena de esa magnitud, con tantos argumentos distorsionados es un despropósito. No es posible aceptar eso ni como estado ni como familiares. Ellos estuvieron 93 días detenidos, no se les reconoció su inmunidad de jurisdicción por el estatus del funcionario, que incluso ha sido reconocido ahí en el juicio justo antes de ser condenados por contrabando. Eso no es aceptable”, explicó Siles.Héctor Arce, ministro de Justicia, añadió que los delitos por los que fueron condenados los nueve solo obedecen a la soberbia de algunas autoridades chilenas y que no son justificables.Por su parte, René Martínez, ministro de la Presidencia, coincidió con Ferreira sobre que la jueza solo confirmó la sentencia previa de Bachelet y aseguró en conferencia de prensa que el fallo demostró contradicciones, como la acusación por uso de armas de fuego, cuando en el expediente se hablaba de balines.El presidente Evo Morales, por su parte, utilizó su Twitter para referirse al fallo, que calificó como político y una revancha chilena ante la denuncia de Bolivia en La Haya.“Los nueve bolivianos son inocentes; el Gobierno de Chile no pudo ocultar la verdad y tuvo que poner fin a la detención ilegal. La defensa demostró que camiones chilenos llevaban contrabando. Por revancha, hace tres meses, Heraldo Muñoz ordenó que los nueve vayan presos. Hoy la justicia de Chile acata esa instrucción”, escribió.