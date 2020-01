Pedraza dice que hermano del 'vice' armó el caso terrorismo

El abogado Denver Pedraza declaró este jueves que el supuesto caso terrorismo fue armado, y acusó a Raúl García de ser el intelectual y responsable de montar este caso. La revelación fue vertida durante su audiencia ante el Tribunal Primero de Sentencia de la ciudad de La Paz.

Sin embargo, las revelaciones de Pedraza fueron más allá, ya que declaró que recibió Bs 25.000 de Raúl García (hermano del vicepresidente) para que coadyuve en la estructura de estrategias de choque para amedrentar a la oposición.

Además, Pedraza pidió un nuevo careo con Raúl García Linera para demostrar que el hermano del vicepresidente dirigió el montaje del presunto caso terrorismo y el operativo en el hotel Las Américas, ocurrido en abril de 2009.

"Don Raúl me preocupa que una persona puso explosivos aparentemente con Rozsa, ya ese dato me interesa, quién es esa persona me dice, yo le digo que es Ignacio Villa Vargas, no me dice, nosotros hemos puesto a ese, me dijo", relató Pedraza en su declaración prestada este miércoles en el Palacio de Justicia.

Añadió que Raúl le pidió nombres de sicarios en Santa Cruz, a lo que sugirió el nombre de un preso, Gringo Azogue y el hermano del vice le contestó que quiere a ese hombre, que pese a tener una pena de 30 años afirmó que podía conseguir su libertad.

Denver Pedraza prestó su declaración este miércoles en calidad de testigo, de descargo de Alcides Mendoza, ante el Tribunal Primero de Sentencia de la ciudad de La Paz. Pedraza declaró por más de tres horas.