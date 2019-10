Estas son las nominadas a los premios Oscar 2016

Este jueves se revelaron los nominados a los Premios Oscar 2016. En un evento retransmitido desde el Teatro Samuel Goldwyn de Beverly Hills, los cineastas Guillermo del Toro y Ang Lee, el actor y director John Krasinski, y la presidenta de la Academia, Cheryl Boone Isaacs, anunciaron cuáles son las películas que competirán por una estatuilla en la ceremonia del próximo 28 de febrero.



Mejor película

La gran apuesta, Adam McKay

El puente de los espías, Steven Spielberg

Brooklyn, John Crowley

Mad Max: Furia en la carretera, George Miller

Marte, Ridley Scott

El renacido, Alejandro González Iñárritu

La habitación, Lenny Abrahamson

Spotlight, Thomas McCarthy



Mejor director



Adam McKay, La gran apuesta

George Miller, Mad Max: Furia en la carretera

Alejandro G. Iñárritu, El renacido

Lenny Abrahamson, La habitación

Thomas McCarthy, Spotlight



Mejor actor



Brian Cranston (Trumbo)

Matt Damon (Marte)

Leonardo DiCaprio (El renacido)

Michael Fassbender (Steve Jobs)

Eddie Redmayne (La chica danesa)



Mejor actriz

Cate Blanchett (Carol)

Brie Larsson (La habitación)

Jennifer Lawrence (Joy)

Charlotte Rampling (45 años)

Seorsie Ronan (Brooklyn)



Mejor actor de reparto

Christian Bale (La gran apuesta)

Tom Hardy (El renacido)

Mark Ruffalo (Spotlight)

Mark Rylance (El puente de los espías)

Sylvester Stallone (Creed)



Mejor actriz de reparto

Jennifer Jason Leight (Los odiosos ocho)

Rooney Mara (Carol)

Rachel McAdams (Spotlight)

Alicia Vikander (La chica danesa)

Kate Winslet (Steve Jobs)



Mejor película animada

Del revés

Anomalisa

When Marnie was there

Boy in the world

La oveja Shawn



Mejor guión original

El puente de los espías

Ex machina

Del revés

Spotlight



Mejor guión adaptado

La gran apuesta

Brooklyn

Marte

Carol

La habitación



Mejor película de habla no inglesa

El hijo de Saúl

El abrazo de la serpiente

A war

Mustang

Theeb



Mejor diseño de producción

El puente de los espías

Mad Max: Furia en la carretera

La chica danesa

Marte

El renacido



Mejor fotografía

Carol

Los odiosos ocho

Sicario

El renacido

Mad Max



Mejor vestuario

Carol

Cenicienta

La chica danesa

Mad Max: Furia en la carretera

The Revenant



Mejor montaje

?Mad Max: Furia en la carretera

Spotlight

Star War: El despertar de la Fuerza

La gran apuesta

El renacido



Mejores efectos visuales

Ex Machina

Mad Max: Furia en la carretera

The Martian

The Revenant

Star Wars: El despertar de la Fuerza



Mejor maquillaje y peluquería

Mad Max: Furia en la carretera

El abuelo que saltó por una ventana y se largó

El renacido



Mejor edición de sonido

Mad Max: Furia en la carretera

Sicario

Star Wars: El despertar de la Fuerza

Marte

El renacido



Mejor mezcla de sonido

El puente de los espías

Mad Max: Furia en la carretera

Star Wars: El despertar de la Fuerza

Marte

El renacido



Mejor banda sonora

El puente de los espías

Carol

Sicario

Star Wars: El despertar de la Fuerza

Los odiosos ocho



Mejor canción

50 sombras de Grey

Racing Extinction

La juventud

The hunting ground

Spectre



Mejor documental

Amy

Cartel Land

Look of Silence

What Happened Miss Simone

Winter for Fire



Mejor cortometraje

Ave Maria

Day One

Everything will be Okay

Shok

Stutterer



Mejor corto documental

A girl in the river: the price of forgiveness

Body team 12

Chau, beyond the lines

Claude Lanzmann: spectres of the Shoah

Last day of freedom



Mejor cortometraje animado

Bear Story, Prologue

Snjay

Cosmos

World of Tomorrow