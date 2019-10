Petróleo baja un 1,25 % y cierra a $us 44,19 el barril

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) bajó un 1,25%, hasta los $us 44,19 el barril, en medio de nuevos datos que dan cuenta de un aumento en las plataformas petrolíferas operando en Estados Unidos.



Al final de las operaciones en la Bolsa Mercantil de Nueva York (Nymex), los contratos futuros del petróleo WTI para entrega en septiembre cedieron 56 centavos de dólar respecto a la última jornada.



La firma privada Baker Hugues informó hoy que esta semana hubo 14

nuevas plataformas petrolíferas operando en Estados Unidos, hasta 371. El año pasado por estas fechas la cifra llegaba a 659 unidades. El dato demuestra una vez más el regreso a operaciones de muchas plataformas que dejaron de funcionar por los bajos niveles del precio del petróleo, que se arrastran desde 2014.



En lo que va de año, el WTI ha registrado el mínimo anual de $us 26,21 el barril, el pasado 11 de febrero, pero desde el 19 de abril pasado se está manteniendo por encima de los $us 40, y el 8 de junio llegó a un máximo anual de $us 51,23.



Al cierre de la presente jornada, el precio del crudo de referencia en Estados Unidos había acumulado una variación semanal negativa del 3,83%. Por su parte, los contratos de gasolina con vencimiento en agosto, que se siguen tomando como referencia, quedaron casi sin cambios, en $us 1,36 el galón, mientras que los de gas natural para entrega en el mismo mes subieron 9 centavos, hasta $us 2,78 por cada mil pies cúbicos.